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Трамп решил заставить Америку молиться, пишет СМИ
Трамп решил заставить Америку молиться, пишет СМИ - 27.03.2024, ПРАЙМ
Трамп решил заставить Америку молиться, пишет СМИ
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил начать продажу Библии с адаптацией своего предвыборного лозунга: "Мы должны заставить Америку снова... | 27.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил начать продажу Библии с адаптацией своего предвыборного лозунга: "Мы должны заставить Америку снова молиться", передает издание The New York Times.Согласно изданию, прежде чем заняться политикой, Трамп, опираясь на свою звездную силу и поддержку знаменитостей, продавал множество потребительских товаров - стейки, водку и даже платное образование, и это лишь некоторые наименования. Теперь этот список пополнится Библией за 60 долларов."Набор стоимостью 59,99 доллара включает Библию короля Якова, рукописную версию припева песни мистера Гринвуда, под которую Трамп выходит на сцену на митингах, а также копии Конституции США, Билля о правах, Декларации независимости и Клятва верности флагу", - говорится в публикации.Отмечается, что баллотируясь в президенты в этом году, Трамп представляет свою кампанию как крестовый поход в защиту христианских ценностей от левых. На одном из съездов религиозных СМИ он заявил, что демократы хотят "снести кресты"."Религия и христианство - это самое большое, чего не хватает этой стране...Мы должны заставить Америку снова молиться", - заявил Трамп.В издании заключили, что экс-президент не продает эти наборы от своего имени, однако получает гонорары от покупок.
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Политика, США, Новости, Дональд Трамп
Трамп решил заставить Америку молиться, пишет СМИ
NYT: Трамп решил продавать Библию с адаптацией своего предвыборного лозунга
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ.
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решил начать продажу Библии с адаптацией своего предвыборного лозунга: "Мы должны заставить Америку снова молиться", передает издание The New York Times
.
Согласно изданию, прежде чем заняться политикой, Трамп, опираясь на свою звездную силу и поддержку знаменитостей, продавал множество потребительских товаров - стейки, водку и даже платное образование, и это лишь некоторые наименования. Теперь этот список пополнится Библией за 60 долларов.
"Набор стоимостью 59,99 доллара включает Библию короля Якова, рукописную версию припева песни мистера Гринвуда, под которую Трамп выходит на сцену на митингах, а также копии Конституции США, Билля о правах, Декларации независимости и Клятва верности флагу", - говорится в публикации.
Трамп рассказал, кто на самом деле управляет США
Отмечается, что баллотируясь в президенты в этом году, Трамп представляет свою кампанию как крестовый поход в защиту христианских ценностей от левых. На одном из съездов религиозных СМИ он заявил, что демократы хотят "снести кресты".
"Религия и христианство - это самое большое, чего не хватает этой стране...Мы должны заставить Америку снова молиться", - заявил Трамп.
В издании заключили, что экс-президент не продает эти наборы от своего имени, однако получает гонорары от покупок.