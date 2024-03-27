https://1prime.ru/20240327/tsifrovoy-rubl-846785099.html

В Центробанке предсказали популярность цифрового рубля после внедрения

В Центробанке предсказали популярность цифрового рубля после внедрения - 27.03.2024, ПРАЙМ

В Центробанке предсказали популярность цифрового рубля после внедрения

Цифровой рубль через год после внедрения может достичь долю в 41% в общем объеме транзакций россиян в случае большого интереса и высокого уровня совместимости с | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T16:07+0300

2024-03-27T16:07+0300

2024-03-27T16:07+0300

криптовалюта

россия

цифровой рубль

центробанки

https://cdnn.1prime.ru/img/84129/35/841293568_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8aefbbebe6dd21fc5cbb738c2494d272.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Цифровой рубль через год после внедрения может достичь долю в 41% в общем объеме транзакций россиян в случае большого интереса и высокого уровня совместимости с другими способами расчетов, говорится в исследовании, опубликованном научным журналом Банка России "Деньги и кредит". "При высоком уровне интероперабельности с другими формами денег цифровой рубль может занять долю в 41% от общего объема транзакций и успешно конкурировать с безналичными расчетами", - говорится в мартовском номере издания. В целом исследователи смоделировали четыре сценария использования цифрового рубля в течение одного года после его внедрения. Аналитики показали, что в первом сценарии доля новой формы денег в общем объеме платежей составила 40,8%, при этом 43,6% пришлось на безналичные деньги, а 15,5% – на наличные. Во второй модели доля цифровой валюты оказалась 32,6%, а в последних двух - лишь 3,7% и 2,6% соответственно. "Результаты исследования показывают, что внедрение цифрового рубля приведет к существенным изменениям в предпочтениях граждан в отношении использования денежных средств. В зависимости от стартового спроса на цифровой рубль степень заинтересованности населения в нем будет различаться", - пояснили эксперты. По их мнению, чем больше людей будут готовы перейти на цифровой рубль, тем сильнее мотивация инвесторов вкладываться в инфраструктуру, поддерживающую цифровую валюту. Эксперимент с использованием цифровых рублей стартовал в РФ с 15 августа 2023 года. На начальном этапе в тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. На первом этапе регулятор тестирует открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг в магазинах. В конце января ЦБ сообщал, что еще 17 российских банков готовятся подключиться к пилоту по цифровому рублю, среди них Сбербанк, Россельхозбанк и "Тинькофф".

https://1prime.ru/20240319/minfin-846482956.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цифровой рубль, центробанки