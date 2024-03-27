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В России удвоились продажи туров в Таиланд на лето - 27.03.2024, ПРАЙМ
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В России удвоились продажи туров в Таиланд на лето
В России удвоились продажи туров в Таиланд на лето - 27.03.2024, ПРАЙМ
В России удвоились продажи туров в Таиланд на лето
Продажи в России летних туров в Таиланд этой весной идут активно, и текущие объемы бронирований превышают прошлогодние в два раза, говорится в сообщении... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:41+0300
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россия
таиланд
туризм
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Продажи в России летних туров в Таиланд этой весной идут активно, и текущие объемы бронирований превышают прошлогодние в два раза, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Продажи летних туров в Таиланд этой весной идут активно. Текущие объемы бронирований превышают прошлогодние в два раза", - отметили в АТОР. В ассоциации уточнили, что настрой туроператоров разделяют и в Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) и надеются принять по итогам года 1,7 миллиона граждан РФ. "Если поставленные цели будут достигнуты, российский турпоток максимально приблизится к историческому рекорду 2013 года – 1,74 миллиона", - добавили в АТОР. "Все пять туроператоров – FUN&amp;SUN, Anex, PEGAS Touristik, Coral Travel и "Интурист", возившие туристов на чартерах в Таиланд зимой, продолжат предлагать такие туры и летом в дополнение к регулярным рейсам "Аэрофлота" и стыковочным рейсам зарубежных авиакомпаний", - также говорится в сообщении ассоциации. Там уточнили, что туры в Таиланд летом на чартерных рейсах будут доступны туристам из 11 городов РФ. Это Москва, Сочи, Барнаул, Красноярск, Томск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург и Южно-Сахалинск.
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россия, таиланд, туризм
РОССИЯ, ТАИЛАНД, Туризм
11:41 27.03.2024 (обновлено: 11:47 27.03.2024)
 
В России удвоились продажи туров в Таиланд на лето

АТОР: продажи туров в Таиланд в России на лето выросли в два раза

© Unsplash/set.sjПхукет, старый город, Таиланд
Пхукет, старый город, Таиланд
© Unsplash/set.sj
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Продажи в России летних туров в Таиланд этой весной идут активно, и текущие объемы бронирований превышают прошлогодние в два раза, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Продажи летних туров в Таиланд этой весной идут активно. Текущие объемы бронирований превышают прошлогодние в два раза", - отметили в АТОР.
В ассоциации уточнили, что настрой туроператоров разделяют и в Туристическом управлении Таиланда (ТАТ) и надеются принять по итогам года 1,7 миллиона граждан РФ. "Если поставленные цели будут достигнуты, российский турпоток максимально приблизится к историческому рекорду 2013 года – 1,74 миллиона", - добавили в АТОР.
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"Все пять туроператоров – FUN&SUN, Anex, PEGAS Touristik, Coral Travel и "Интурист", возившие туристов на чартерах в Таиланд зимой, продолжат предлагать такие туры и летом в дополнение к регулярным рейсам "Аэрофлота" и стыковочным рейсам зарубежных авиакомпаний", - также говорится в сообщении ассоциации.
Там уточнили, что туры в Таиланд летом на чартерных рейсах будут доступны туристам из 11 городов РФ. Это Москва, Сочи, Барнаул, Красноярск, Томск, Иркутск, Хабаровск, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург и Южно-Сахалинск.
 
РОССИЯТАИЛАНДТуризм
 
 
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