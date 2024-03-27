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В Киеве рассказали, какую помощь планируют получить от Японии и Британии

В Киеве рассказали, какую помощь планируют получить от Японии и Британии - 27.03.2024, ПРАЙМ

В Киеве рассказали, какую помощь планируют получить от Японии и Британии

Киев рассчитывает до конца марта получить очередной транш военной помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов от Японии и Британии в рамках программы Всемирного... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T08:45+0300

2024-03-27T08:45+0300

2024-03-27T08:45+0300

украина

япония

великобритания

всемирный банк

военная помощь украине

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Киев рассчитывает до конца марта получить очередной транш военной помощи на сумму 1,5 миллиарда долларов от Японии и Британии в рамках программы Всемирного банка, рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль."Совет директоров Всемирного банка одобрил решение о выделении Украине 1,5 миллиарда долларов в рамках займа в поддержку политики развития (DPL). Из них 984 миллиона поступит от Японии и 516 миллионов – от Великобритании", - написал премьер в своем Telegram-канале.Он также упомянул, что к концу марта текущего года средства уже будут перечислены. По его словам, они будут направлены на покрытие наиболее важных бюджетных расходов, в том числе на социальные, гуманитарные цели и восстановление.Украина в последнее время сталкивается с сокращением финансирования со стороны своих союзников. Как отмечали эксперты, на фоне споров между республиканцами и демократами в США Европе вскоре, вероятно, придется взять большую часть финансовой помощи для Киева на себя. Как ранее рассказал украинский депутат Александра Устинова, дыры в госбюджете закрываются с помощью западного финансирования, но в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.

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украина

великобритания

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украина, япония, великобритания, всемирный банк, военная помощь украине