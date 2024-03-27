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На Украине выявили нарушения на 1,5 миллиарда долларов - 27.03.2024, ПРАЙМ
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На Украине выявили нарушения на 1,5 миллиарда долларов
На Украине выявили нарушения на 1,5 миллиарда долларов - 27.03.2024, ПРАЙМ
На Украине выявили нарушения на 1,5 миллиарда долларов
Счетная палата Украины выявила нарушения и недостатки в управлении публичными финансами на 60,8 миллиарда гривен (около 1,5 миллиарда долларов), больше всего –... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T17:34+0300
2024-03-27T17:34+0300
украина
нарушения
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Счетная палата Украины выявила нарушения и недостатки в управлении публичными финансами на 60,8 миллиарда гривен (около 1,5 миллиарда долларов), больше всего – в сфере безопасности и обороны, говорится в сообщении ведомства. "Проверено и проанализировано 771 миллиард гривен (19,6 миллиарда долларов – ред.), охвачено контролем 399 объектов, подготовлено и утверждено 59 отчетов по результатам контрольных мероприятий. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков в управлении публичными финансами составила почти 60,8 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Счетной палаты Украины. По информации ведомства, больше всего нарушений в прошлом году обнаружено в сфере безопасности и обороноспособности страны – на 16,5 миллиарда гривен (почти 420 миллионов долларов), в сфере доходов госбюджета – на 12,4 миллиарда гривен (более 315 миллионов долларов). "По результатам 14 аудитов, проведенных в 2023 году, начато девять досудебных расследований по уголовным производствам", - отметили в Счетной палате. Счетная палата Украины 31 октября 2023 года подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих.
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украина, нарушения
УКРАИНА, нарушения
17:34 27.03.2024
 
На Украине выявили нарушения на 1,5 миллиарда долларов

Счетная палата Украины выявила в 2023 году нарушений на 1,5 миллиарда долларов

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Счетная палата Украины выявила нарушения и недостатки в управлении публичными финансами на 60,8 миллиарда гривен (около 1,5 миллиарда долларов), больше всего – в сфере безопасности и обороны, говорится в сообщении ведомства.
"Проверено и проанализировано 771 миллиард гривен (19,6 миллиарда долларов – ред.), охвачено контролем 399 объектов, подготовлено и утверждено 59 отчетов по результатам контрольных мероприятий. Общая сумма выявленных нарушений и недостатков в управлении публичными финансами составила почти 60,8 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Счетной палаты Украины.
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По информации ведомства, больше всего нарушений в прошлом году обнаружено в сфере безопасности и обороноспособности страны – на 16,5 миллиарда гривен (почти 420 миллионов долларов), в сфере доходов госбюджета – на 12,4 миллиарда гривен (более 315 миллионов долларов).
"По результатам 14 аудитов, проведенных в 2023 году, начато девять досудебных расследований по уголовным производствам", - отметили в Счетной палате.
Счетная палата Украины 31 октября 2023 года подтвердила, что в министерстве обороны страны разворовывали миллионы долларов на продуктах питания для военнослужащих.
 
УКРАИНАнарушения
 
 
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