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СМИ: Украина пытается убедить Европу в безопасности своих газохранилищ
СМИ: Украина пытается убедить Европу в безопасности своих газохранилищ - 27.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Украина пытается убедить Европу в безопасности своих газохранилищ
Украина пытается убедить европейских газовых трейдеров в безопасности своих газовых хранилищ после ударов ВС РФ по инфраструктуре, сообщило агентство Bloomberg... | 27.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Украина пытается убедить европейских газовых трейдеров в безопасности своих газовых хранилищ после ударов ВС РФ по инфраструктуре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на главу украинского оператора газовых хранилищ "Укртрансгаз" Романа Малютина. "Я хотел бы подчеркнуть, что повреждения не влияют на наши возможности по закачке газа в подземные хранилища... У нас есть достаточный запас прочности", — приводит Блумберг слова Малютина в материале, опубликованном на сайте издания. Ранее глава компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов заявил, что после взрывов на западе Украины повреждена наземная инфраструктура одного из подземных газохранилищ. Как сообщает агентство, Киеву удалось заключить более тысячи контрактов на хранение газа, однако лишь 168 из них — с иностранными компаниями. В воскресенье на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях на западе Украины. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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украина, хранилища газа, западная европа, европа
Энергетика, УКРАИНА, хранилища газа, Западная Европа, ЕВРОПА
СМИ: Украина пытается убедить Европу в безопасности своих газохранилищ
Bloomberg: Украина пытается убедить Европу в безопасности своих газохранилищ
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ.
Украина пытается убедить европейских газовых трейдеров в безопасности своих газовых хранилищ после ударов ВС РФ по инфраструктуре, сообщило агентство Bloomberg
со ссылкой на главу украинского оператора газовых хранилищ "Укртрансгаз" Романа Малютина.
"Я хотел бы подчеркнуть, что повреждения не влияют на наши возможности по закачке газа в подземные хранилища... У нас есть достаточный запас прочности", — приводит Блумберг слова Малютина в материале, опубликованном на сайте издания.
Ранее глава компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов заявил, что после взрывов на западе Украины повреждена наземная инфраструктура одного из подземных газохранилищ.
Как сообщает агентство, Киеву удалось заключить более тысячи контрактов на хранение газа, однако лишь 168 из них — с иностранными компаниями.
В ЕС сохранился рекордный уровень заполненности газовых хранилищ
В воскресенье на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях на западе Украины. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.