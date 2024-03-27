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Украина ожидает в марте рекордный объем финансовой помощи от Запада

Украина ожидает в марте рекордный объем финансовой помощи от Запада - 27.03.2024, ПРАЙМ

Украина ожидает в марте рекордный объем финансовой помощи от Запада

Украинские власти надеются в марте получить рекордный объем помощи от Запада в размере девяти миллиардов долларов, написал в своем Telegram-канале глава... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T11:43+0300

2024-03-27T11:43+0300

2024-03-27T11:56+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Украинские власти надеются в марте получить рекордный объем помощи от Запада в размере девяти миллиардов долларов, написал в своем Telegram-канале глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев."В первом квартале Украина получит около 10,2 миллиарда внешнего финансирования, в том числе рекордные 9 миллиардов долларов в марте", - сообщил он.По словам Гетманцева, в первом квартале Украина привлечет около 10,2 миллиарда внешнего финансирования, включая кредит Всемирного банка, предоставленный под гарантии правительств Японии и Великобритании, а также средства от ЕС и других стран. В случае выполнения определенных условий, Украине также будет предоставлено финансирование от ЕС и других источников в апреле-мае.Предыдущие отчеты указывают на значительный дефицит в украинском бюджете из-за выделения большой части средств на оборонные расходы и ожидаемой волны мобилизации. Власти рассчитывают на западное финансирование для покрытия дефицита бюджета и, в случае прекращения помощи США, будут обращаться к странам G7.В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, запад, финансы, помощь