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Заседание СБ ООН по годовщине агрессии против Югославии состоится 28 марта

Заседание СБ ООН по годовщине агрессии против Югославии состоится 28 марта - 27.03.2024, ПРАЙМ

Заседание СБ ООН по годовщине агрессии против Югославии состоится 28 марта

Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме 25-летия с начала агрессии НАТО против Югославии назначено на 28 марта, написал в своем Telegram-канале первый | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T14:30+0300

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2024-03-27T14:47+0300

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ООН, 27 мар - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме 25-летия с начала агрессии НАТО против Югославии назначено на 28 марта, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.25 марта Франция и США сорвали соответствующее заседание, назвав тему неактуальной и пожаловавшись, что повестку не согласовали с Парижем. Япония, которая является председателем, предварительно согласовывала темы.По мнению российской стороны, заседания сорвали из-за опасений Запада публичного обсуждения бомбардировок Югославии силами НАТО."Мы вновь запросили заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. И после суток яростного сопротивления наших оппонентов добились того, что японское председательство его все-таки назначило на 15:00 по Нью-Йорку (22.00 мск) 28 марта", - сообщил Полянский.Операция НАТО против Югославии проводилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Причиной бомбардировок стало вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. Отмечается, что НАТО не получала одобрения СБ ООН на проведение операции. Как объясняли на Западе, местные власти якобы проводили этнические чистки и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

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