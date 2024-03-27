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Заседание СБ ООН по годовщине агрессии против Югославии состоится 28 марта - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Заседание СБ ООН по годовщине агрессии против Югославии состоится 28 марта
Заседание СБ ООН по годовщине агрессии против Югославии состоится 28 марта - 27.03.2024, ПРАЙМ
Заседание СБ ООН по годовщине агрессии против Югославии состоится 28 марта
Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме 25-летия с начала агрессии НАТО против Югославии назначено на 28 марта, написал в своем Telegram-канале первый | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T14:30+0300
2024-03-27T14:47+0300
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ООН, 27 мар - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме 25-летия с начала агрессии НАТО против Югославии назначено на 28 марта, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.25 марта Франция и США сорвали соответствующее заседание, назвав тему неактуальной и пожаловавшись, что повестку не согласовали с Парижем. Япония, которая является председателем, предварительно согласовывала темы.По мнению российской стороны, заседания сорвали из-за опасений Запада публичного обсуждения бомбардировок Югославии силами НАТО."Мы вновь запросили заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. И после суток яростного сопротивления наших оппонентов добились того, что японское председательство его все-таки назначило на 15:00 по Нью-Йорку (22.00 мск) 28 марта", - сообщил Полянский.Операция НАТО против Югославии проводилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Причиной бомбардировок стало вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии. Отмечается, что НАТО не получала одобрения СБ ООН на проведение операции. Как объясняли на Западе, местные власти якобы проводили этнические чистки и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
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оон, россия, новости
Политика, ООН, РОССИЯ, Новости
14:30 27.03.2024 (обновлено: 14:47 27.03.2024)
 
Заседание СБ ООН по годовщине агрессии против Югославии состоится 28 марта

Полянский: заседание СБ ООН по агрессии против Югославии назначено на 28 марта

© Фото : UN Photo/Manuel ElíasСовет безопасности ООН
Совет безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© Фото : UN Photo/Manuel Elías
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ООН, 27 мар - ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН проведет заседание по теме 25-летия с начала агрессии НАТО против Югославии назначено на 28 марта, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
25 марта Франция и США сорвали соответствующее заседание, назвав тему неактуальной и пожаловавшись, что повестку не согласовали с Парижем. Япония, которая является председателем, предварительно согласовывала темы.
По мнению российской стороны, заседания сорвали из-за опасений Запада публичного обсуждения бомбардировок Югославии силами НАТО.
"Мы вновь запросили заседание СБ ООН по агрессии НАТО против Югославии. И после суток яростного сопротивления наших оппонентов добились того, что японское председательство его все-таки назначило на 15:00 по Нью-Йорку (22.00 мск) 28 марта", - сообщил Полянский.
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Операция НАТО против Югославии проводилась с 24 марта по 10 июня 1999 года. Причиной бомбардировок стало вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии.
Отмечается, что НАТО не получала одобрения СБ ООН на проведение операции. Как объясняли на Западе, местные власти якобы проводили этнические чистки и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
 
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