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Преступники "вербуют" детей через соцсети – как распознать провокатора

Преступники "вербуют" детей через соцсети – как распознать провокатора - 27.03.2024, ПРАЙМ

Преступники "вербуют" детей через соцсети – как распознать провокатора

После теракта в "Крокусе" на россиян в мессенджерах обрушился поток провокаций. Неизвестные предлагают за вознаграждение минировать торговые центры, школы и... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T03:30+0300

2024-03-27T03:30+0300

2024-03-27T03:30+0300

статья

крокус сити холл

теракт

соцсети

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. После теракта в "Крокусе" на россиян в мессенджерах обрушился поток провокаций. Неизвестные предлагают за вознаграждение минировать торговые центры, школы и другие массовые места пребывания людей. В Кремле призвали граждан быть начеку, а СМИ - информировать о подобных рисках. Эксперты рассказали агентству “Прайм”, что делать тем, кто столкнулся с "вербовкой".Провокаторы – тонкие психологиКоличество звонков с призывами совершить теракты увеличилось, часто они поступают из Украины, рассказали в Росгвардии. Сообщения с предложениями повторить теракт получили подростки из Москвы, Екатеринбурга, Томска, Челябинска, Перми, Владимира, Хабаровска, Санкт-Петербурга. Провокаторы обещают выдать желающим оружие и заплатить до полутора миллионов рублей. Часто подобные сообщения приходят в Telegram.Ситуацию уже прокомментировали и в Кремле. Россиянам нужно быть начеку, посоветовал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он призвал больше информировать жителей о подобных провокационных действиях. И добавил, что правоохранительные органы справляются со своей работой, однако граждане и сами должны знать об угрозе и быть бдительнее.Большинство вербовщиков – тонкие психологи, обученные техникам и методикам воздействия на психику людей. Для них не существует "грязных" методов – сгодится всё, что может способствовать их делу, отмечается в сообщении телеграм-канала управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД "Вестник киберполиции России".Вовлекать молодежь злоумышленникам намного легче, чем заставить нарушить закон зрелого человека. Отсутствие жизненного опыта, непонимание глубинных политических процессов сливаются с излишней эмоциональностью, импульсивностью, желанием проявить себя, почувствовать свою принадлежность к группе.Главным инструментом "вербовки" в террористские организации стали социальные сети и мессенджеры. Они позволяют провокаторам свободно собирать интересующие их данные, анализировать личные страницы потенциальных жертв, выбирая тех, кто демонстрируют активность, определённые политические, религиозные или иные взгляды, и в то же время не имеют чётких личностных позиций.Главное – разговаривать с ребенкомИ от такой опасности не застрахован никто, подчеркивает профессор кафедры психологии и педагогики РУДН Регина Ершова. Но в группе риска находятся люди, которые переживают определенные проблемы: разрыв отношений, несчастную любовь, находящиеся в конфликте с близкими, друзьями, о чем они открыто пишут в сети. Наиболее уязвимы для влияния одинокие женщины и дети, подростки, которые очень активны в сети, у них слабо развито критическое мышление и личность в целом, потому им проще навязать иные ценности, убедить в чём-то.“Вербовщики втираются в доверие, создают хорошие отношения, оказывают поддержку, эмоционально цепляют, затем начинают менять ценности и убеждения, либо развивать те идеи, которыми потенциальная жертва уже делилась на своей странице”, - пояснила психолог.Распознать их можно, зная, что вербовщики играют на эмоциях: давят на комплексы и страхи, то соглашаются, то резко критикуют, создавая эмоциональные качели, настойчиво навязывают свою помощь. Часто они обещают решить проблемы при условии выполнения некоего задания, могут вначале попросить о небольшой простой услуге именно через неё происходит вовлечение жертвы в процесс взаимодействия. Могут также угрожать жертве или ее близким.Для распространения подобных предложений создаются боты или фейк-аккаунты на самых популярных площадках среди молодежи. Все нарративы, как правило, касаются очень острых тем. Главная цель – принуждение к действиям посредством морального давления, добавила преподаватель кафедры массовых коммуникаций РУДН Мария Лаврентьева.“Один из основных принципов информационной гигиены - ничего не принимать на веру. Не стоит импульсивно реагировать на сообщения и вступать в диалог с незнакомыми аккаунтами. Надо взять паузу, подождать пока эмоции от прочитанного стабилизируются”, - советует специалист.Если есть хоть малейшие сомнения, что-то настораживает, необходимо зафиксировать переписку, сделать скриншот, заблокировать пользователя, сообщить об инциденте близким либо обратиться в правоохранительные органы, заключила Лаврентьева.В полиции просят родителей заранее рассказывать детям о всех возможных рисках и угрозах. Взрослым спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведет переписку ребёнок, обращать внимание на поведение и новые интересы: аниме, депрессивная литература, специализированные книги об оружии и стрельбе, а также обращать внимание, если ребёнок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете, так называемые челленджи. Они могут содержать опасные для здоровья действия.Самим подросткам в полиции советуют сообщать о любых предложениях и подозрительных новых знакомых родителям или педагогам; прежде чем репостить какую-то информацию в социальной сети, проверить данные на сайте Министерства юстиции России на случай, если она внесена в список запрещённых и, конечно, сообщить об угрозах в полицию по телефону 102.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

крокус сити холл, теракт, соцсети