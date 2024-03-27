https://1prime.ru/20240327/volvo--846742581.html

Volvo сворачивает производство дизельных автомобилей, пишет Bloomberg

Volvo сворачивает производство дизельных автомобилей, пишет Bloomberg - 27.03.2024, ПРАЙМ

Volvo сворачивает производство дизельных автомобилей, пишет Bloomberg

Шведская Volvo произвела свой последний автомобиль с дизельным двигателем и теперь планирует выпускать только электромобили к 2030 году, передает агентство... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T11:45+0300

2024-03-27T11:45+0300

2024-03-27T11:46+0300

volvo

электромобили

https://cdnn.1prime.ru/img/80375/34/803753416_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69ca5361646f0ca54e55f9753952123e.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Шведская Volvo произвела свой последний автомобиль с дизельным двигателем и теперь планирует выпускать только электромобили к 2030 году, передает агентство Bloomberg со слов руководителя, отвечающего за новые автомобили и операционную стратегию компании, Эрика Северинсона (Erik Severinson). "Volvo Car AB выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, завершив эпоху для производителя, который планирует создавать только электромобили к 2030 году", - сообщает Блумберг со слов Северинсона. По его словам, последний дизельный внедорожник XC90 сошел с конвейера завода в Торсланде (под Гётеборгом) во вторник вечером. "Мы совершенно уверены, что у нас есть очень хорошие предложения для клиентов даже без дизеля", - добавил Северинсон. Он добавил, что Volvo Car продолжит "поддерживать" своих клиентов, использующих автомобили на дизеле и обеспечивать их запчастями. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в прошлом году продажи автомобилей на дизельном топливе достигли уровня в 1,4 миллиона, что составило 13,6% от европейского рынка, снизившись с 16,4% в 2022 году. Компания Volvo, основанная в 1927 году - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в Гетеборге. Число сотрудников компании превышает 104 тысячи человек.

https://1prime.ru/20231214/842558095.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

volvo, электромобили