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Volvo сворачивает производство дизельных автомобилей, пишет Bloomberg - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Volvo сворачивает производство дизельных автомобилей, пишет Bloomberg
Volvo сворачивает производство дизельных автомобилей, пишет Bloomberg - 27.03.2024, ПРАЙМ
Volvo сворачивает производство дизельных автомобилей, пишет Bloomberg
Шведская Volvo произвела свой последний автомобиль с дизельным двигателем и теперь планирует выпускать только электромобили к 2030 году, передает агентство... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:45+0300
2024-03-27T11:46+0300
volvo
электромобили
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Шведская Volvo произвела свой последний автомобиль с дизельным двигателем и теперь планирует выпускать только электромобили к 2030 году, передает агентство Bloomberg со слов руководителя, отвечающего за новые автомобили и операционную стратегию компании, Эрика Северинсона (Erik Severinson). "Volvo Car AB выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, завершив эпоху для производителя, который планирует создавать только электромобили к 2030 году", - сообщает Блумберг со слов Северинсона. По его словам, последний дизельный внедорожник XC90 сошел с конвейера завода в Торсланде (под Гётеборгом) во вторник вечером. "Мы совершенно уверены, что у нас есть очень хорошие предложения для клиентов даже без дизеля", - добавил Северинсон. Он добавил, что Volvo Car продолжит "поддерживать" своих клиентов, использующих автомобили на дизеле и обеспечивать их запчастями. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в прошлом году продажи автомобилей на дизельном топливе достигли уровня в 1,4 миллиона, что составило 13,6% от европейского рынка, снизившись с 16,4% в 2022 году. Компания Volvo, основанная в 1927 году - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в Гетеборге. Число сотрудников компании превышает 104 тысячи человек.
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volvo, электромобили
Volvo, электромобили
11:45 27.03.2024 (обновлено: 11:46 27.03.2024)
 
Volvo сворачивает производство дизельных автомобилей, пишет Bloomberg

Bloomberg: Volvo намерена перейти на производство электромобилей к 2030 году

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКомпания Volvo
Компания Volvo - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Шведская Volvo произвела свой последний автомобиль с дизельным двигателем и теперь планирует выпускать только электромобили к 2030 году, передает агентство Bloomberg со слов руководителя, отвечающего за новые автомобили и операционную стратегию компании, Эрика Северинсона (Erik Severinson).
"Volvo Car AB выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем, завершив эпоху для производителя, который планирует создавать только электромобили к 2030 году", - сообщает Блумберг со слов Северинсона.
По его словам, последний дизельный внедорожник XC90 сошел с конвейера завода в Торсланде (под Гётеборгом) во вторник вечером. "Мы совершенно уверены, что у нас есть очень хорошие предложения для клиентов даже без дизеля", - добавил Северинсон.
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Он добавил, что Volvo Car продолжит "поддерживать" своих клиентов, использующих автомобили на дизеле и обеспечивать их запчастями.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в прошлом году продажи автомобилей на дизельном топливе достигли уровня в 1,4 миллиона, что составило 13,6% от европейского рынка, снизившись с 16,4% в 2022 году.
Компания Volvo, основанная в 1927 году - один из мировых лидеров по производству грузовых автомобилей, автобусов, строительной техники, а также морских и промышленных двигателей. Штаб-квартира находится в Гетеборге. Число сотрудников компании превышает 104 тысячи человек.
 
Volvoэлектромобили
 
 
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