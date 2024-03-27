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ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" изменит жизнь россиян, заявил Путин
ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" изменит жизнь россиян, заявил Путин - 27.03.2024, ПРАЙМ
ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" изменит жизнь россиян, заявил Путин
Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва — Санкт-Петербург" будет построена, отметив, что... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T19:26+0300
2024-03-27T19:26+0300
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экономика
россия
всм москва — санкт-петербург
владимир путин
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ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва — Санкт-Петербург" будет построена, отметив, что это поменяет стиль жизни. "Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет час, а до Питера — 1.15, это другая жизнь", — сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области. Президент выразил уверенность, что "это существенно поменяет стиль жизни".Ранее Минтранс России заявил, что представит финальные материалы по проекту ВМС до конца 2023 года.Проект ВСМ включает в себя магистраль через шесть регионов страны: Москва и Московская область, Тверь, Великий Новгород, Ленинградская область и Санкт-Петербург. По планам рабочей группы, к 2030 году пассажирооборот ожидается на уровне 23 миллионов в год.
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россия, всм москва — санкт-петербург, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, ВСМ Москва — Санкт-Петербург, Владимир Путин
ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" изменит жизнь россиян, заявил Путин
Путин: ВСМ "Москва - Санкт-Петербург" изменит жизнь россиян
ТОРЖОК (Тверская обл.), 27 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что высокоскоростная железнодорожная магистраль "Москва — Санкт-Петербург" будет построена, отметив, что это поменяет стиль жизни.
"Если дорогу скоростную построим, а я думаю, что мы это сделаем, то и у вас тоже жизнь немного изменится, она не будет такой размеренной. Зато динамика увеличится: если до Москвы будет час, а до Питера — 1.15, это другая жизнь", — сказал Путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.
Президент выразил уверенность, что "это существенно поменяет стиль жизни".
Путин дал старт строительству ВСМ "Москва — Санкт-Петербург"
Ранее Минтранс России заявил, что представит финальные материалы по проекту ВМС до конца 2023 года.
Проект ВСМ включает в себя магистраль через шесть регионов страны: Москва и Московская область, Тверь, Великий Новгород, Ленинградская область и Санкт-Петербург. По планам рабочей группы, к 2030 году пассажирооборот ожидается на уровне 23 миллионов в год.