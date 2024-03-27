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Чистая прибыль ВТБ за январь-февраль снизилась на треть

Чистая прибыль ВТБ за январь-февраль снизилась на треть - 27.03.2024, ПРАЙМ

Чистая прибыль ВТБ за январь-февраль снизилась на треть

Группа ВТБ за первые два месяца 2024 года заработала 61,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года,... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:07+0300

2024-03-27T10:07+0300

2024-03-27T10:07+0300

втб

чистая прибыль

банки

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Группа ВТБ за первые два месяца 2024 года заработала 61,3 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, что на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов. "Чистая прибыль … (за январь-февраль 2024 года – ред.) - это 61,3 миллиарда рублей, соответственно эта чистая прибыль соответствует возврату на капитал 17% годовых… По итогам (первых – ред.) двух месяцев прошлого года прибыль была 91,7 миллиарда рублей, то есть по сути мы демонстрируем снижение на 33%", - сказал топ-менеджер. При этом он пояснил, что результат прошлого года включал разовые эффекты от переоценки структурной открытой валютной позиции. В целом, по его словам, результаты января-февраля текущего года "полностью соответствуют" ожиданиям банка получить чистую прибыль по итогам 2024 года выше рекорда 2023 года. В феврале Пьянов говорил, что ВТБ рассчитывает в 2024 году заработать 435 миллиардов рублей. За прошлый год финансовый результат банка достиг рекордных 432 миллиардов рублей. Также Пьянов рассказал, что расходы группы на создание резервов под кредитные убытки за два первых месяца текущего года составили 10,9 миллиарда рублей, что на 51,4% больше, чем годом ранее. По данным отчетности, кредиты юридическим лицам увеличились за два месяца текущего года на 6,1%, до 14,9 триллиона рублей (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 5,8%). Рост кредитования населения в начале года значительно замедлился, составив 0,4% по итогам первых двух месяцев года, при этом портфель розничных кредитов превысил отметку в 7 триллионов рублей. Рост средств клиентов - юридических лиц c начала года составил 0,9% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки рост составил 0,7%), портфель увеличился до 12,9 триллиона рублей. Объем средств физических лиц увеличился за два месяца этого года на 1,5% (с учетом корректировки на эффект валютной переоценки увеличение составило 1,4%) и достиг по состоянию на 29 февраля 2024 года 9,8 триллиона рублей."Мы, по нашему мнению, гарантированно превысим 100 миллиардов рублей чистой прибыли по итогам первого квартала, на сколько превысим - это покажет ближайшее время и несколько оставшихся дней марта", - сказал он журналистам.По словам Пьянова, чистая прибыль за два месяца 2024 года составила 61,3 миллиарда рублей. Чистая прибыль группы ВТБ за первый квартал 2023 года составила рекордные 146,7 миллиарда рублей.При этом топ-менеджер пояснил, что прогноз не учитывает возможное получение прибыли от работы с заблокированными активами. Так, топ-менеджер рассказал, что сейчас банк находится в финальной стадии завершения сделки по продаже части заблокированных активов стороннему контрагенту. "В любом случае плюс 100 (миллиардов рублей чистой прибыли по МСФО – ред.) сделаем, а размер плюса будет зависеть от периода завершения этой сделки", - добавил он.Первый зампред отметил также, что квартальный прогноз – больше 100 миллиардов рублей, если умножить на четыре, "ровно помещается в годовую цель" - 435 миллиардов рублей чистой прибыли, поэтому никаких оснований для пересмотра цели по итогам первого квартала пока не будет.Ранее Пьянов сообщал, что в 2024 году за счет работы с заблокированными активами ВТБ рассчитывает получить 100 миллиардов рублей чистой прибыли. А благодаря смене стратегии ликвидации банка "Открытие" в пользу присоединения ВТБ получит возможность признать 60 миллиардов рублей в качестве "отложенного налогового актива", рассказывал топ-менеджер.

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втб, чистая прибыль, банки