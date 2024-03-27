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В ВТБ рассказали о действиях банка dв связи с иском его "дочки" в Европе
В ВТБ рассказали о действиях банка dв связи с иском его "дочки" в Европе - 27.03.2024, ПРАЙМ
В ВТБ рассказали о действиях банка dв связи с иском его "дочки" в Европе
ВТБ в связи с исковыми требованиями немецкого OWH SE (ранее - дочернее подразделение ВТБ в Европе VTB Bank Europe) намерен защищать свои интересы в суде ФРГ,... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T10:18+0300
2024-03-27T10:18+0300
2024-03-27T10:18+0300
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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. ВТБ в связи с исковыми требованиями немецкого OWH SE (ранее - дочернее подразделение ВТБ в Европе VTB Bank Europe) намерен защищать свои интересы в суде ФРГ, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов."Бывший VTB Bank Europe — мы, кстати, отказали ему в праве использовать это название — подал заявление на ВТБ во Франкфуртский земельный суд, ссылаясь на законодательство ФРГ. Они по спорным основаниям требуют от нас возврата ранее ими же выплаченных за 10 лет дивидендов на сумму более 300 миллионов евро. Мы прорабатываем нашу юридическую позицию и собираемся защищать наши интересы в суде этой недружественной страны", - сказал Пьянов."Эта история – неважно, как она завершится, - по моей оценке, войдет в учебники и корпоративного права, и в лучшие практики работы холдинговых компаний с зарубежными недружественными юрисдикциями", - добавил он.В конце февраля ВТБ сообщал, что получил уведомление от немецкого OWH SE о действиях, направленных на лишение банка права владения своей европейской "дочкой", в числе которых требование вернуть дивиденды с 2013 года в размере свыше 433,8 миллиона евро в срок до 29 февраля.
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россия, европа, втб, vtb bank europe
РОССИЯ, ЕВРОПА, ВТБ, VTB Bank Europe
В ВТБ рассказали о действиях банка dв связи с иском его "дочки" в Европе
Пьянов: ВТБ в связи с иском бывшей "дочки" в Европе будет защищать свои интересы в ФРГ
МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. ВТБ в связи с исковыми требованиями немецкого OWH SE (ранее - дочернее подразделение ВТБ в Европе VTB Bank Europe) намерен защищать свои интересы в суде ФРГ, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Бывший VTB Bank Europe — мы, кстати, отказали ему в праве использовать это название — подал заявление на ВТБ во Франкфуртский земельный суд, ссылаясь на законодательство ФРГ. Они по спорным основаниям требуют от нас возврата ранее ими же выплаченных за 10 лет дивидендов на сумму более 300 миллионов евро. Мы прорабатываем нашу юридическую позицию и собираемся защищать наши интересы в суде этой недружественной страны", - сказал Пьянов.
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"Эта история – неважно, как она завершится, - по моей оценке, войдет в учебники и корпоративного права, и в лучшие практики работы холдинговых компаний с зарубежными недружественными юрисдикциями", - добавил он.
В конце февраля ВТБ сообщал, что получил уведомление от немецкого OWH SE о действиях, направленных на лишение банка права владения своей европейской "дочкой", в числе которых требование вернуть дивиденды с 2013 года в размере свыше 433,8 миллиона евро в срок до 29 февраля.