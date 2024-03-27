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АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Стрела"

АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Стрела" - 27.03.2024, ПРАЙМ

АСВ начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Стрела"

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в среду начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Стрела" без привлечения банка-агента, сообщает АСВ. | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T10:05+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в среду начало выплату страхового возмещения вкладчикам банка "Стрела" без привлечения банка-агента, сообщает АСВ. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) начало 27 марта 2024 года выплачивать страховое возмещение вкладчикам АО "Банк Стрела" (г. Москва). АСВ производит выплаты без привлечения банка-агента", - говорится в сообщении. По данным реестра обязательств банка, страховая ответственность АСВ оценивается в 332 тысячи рублей. Уточняется, что для получения выплат при личном обращении в офис АСВ достаточно предъявить паспорт и заполнить заявление о выплате возмещения. Также подать заявление на выплату можно через портал "Госуслуги", онлайн на сайте агентства или отправить заявление "Почтой России". Банк России 22 марта отозвал лицензию у банка "Стрела", который специализировался на переводах между "Киви банком" и иными участниками рынка. По данным ЦБ, по размеру активов банк занимал 321-е место в банковской системе РФ.

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