https://1prime.ru/20240327/weapons-846762239.html

Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной

Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной - 27.03.2024, ПРАЙМ

Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной

Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и некомпетентна. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T11:58+0300

2024-03-27T11:58+0300

2024-03-27T11:58+0300

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и некомпетентна. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее издание Forbes опубликовало статью, в которой назвало ФАБ-3000 "рискованным излишеством", из-за "посредственных аэродинамических характеристик" которого возникает опасность для их самолетов-носителей."Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер", - отметил эксперт.По словам Коротченко, странно слышать оценку российских авиабомб от людей, которые совершенно не разбираются в этом вопросе. Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать условия для продвижения вперед.Ранее Минобороны России сообщило, что серийное производство ФАБ-3000 было организовано с февраля 2024 года.

https://1prime.ru/20240321/fab-3000-846554466.html

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