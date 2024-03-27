Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240327/weapons-846762239.html
Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной
Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной - 27.03.2024, ПРАЙМ
Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной
Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и некомпетентна. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:58+0300
2024-03-27T11:58+0300
вооружения
россия
вооружение
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165744_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_76318075846f727ec9fb805119498a52.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и некомпетентна. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее издание Forbes опубликовало статью, в которой назвало ФАБ-3000 "рискованным излишеством", из-за "посредственных аэродинамических характеристик" которого возникает опасность для их самолетов-носителей."Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер", - отметил эксперт.По словам Коротченко, странно слышать оценку российских авиабомб от людей, которые совершенно не разбираются в этом вопросе. Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать условия для продвижения вперед.Ранее Минобороны России сообщило, что серийное производство ФАБ-3000 было организовано с февраля 2024 года.
https://1prime.ru/20240321/fab-3000-846554466.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165744_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85ff1443e944f7106c86bf27745d04c9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, вооружение, новости
Вооружения, РОССИЯ, вооружение, Новости
11:58 27.03.2024
 
Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной

Аналитик Коротченко счел критику авиабомб ФАБ-3000 в СМИ некомпетентной и ангажированной

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкАвиабомбы ФАБ-500
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и некомпетентна. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее издание Forbes опубликовало статью, в которой назвало ФАБ-3000 "рискованным излишеством", из-за "посредственных аэродинамических характеристик" которого возникает опасность для их самолетов-носителей.
"Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер", - отметил эксперт.
Авиабомбы ФАБ-500 - ПРАЙМ, 1920, 21.03.2024
В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
21 марта, 16:51
По словам Коротченко, странно слышать оценку российских авиабомб от людей, которые совершенно не разбираются в этом вопросе. Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать условия для продвижения вперед.
Ранее Минобороны России сообщило, что серийное производство ФАБ-3000 было организовано с февраля 2024 года.
 
ВооруженияРОССИЯвооружениеНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала