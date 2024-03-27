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Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной
Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной - 27.03.2024, ПРАЙМ
Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной
Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и некомпетентна. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T11:58+0300
2024-03-27T11:58+0300
2024-03-27T11:58+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и некомпетентна. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.Ранее издание Forbes опубликовало статью, в которой назвало ФАБ-3000 "рискованным излишеством", из-за "посредственных аэродинамических характеристик" которого возникает опасность для их самолетов-носителей."Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер", - отметил эксперт.По словам Коротченко, странно слышать оценку российских авиабомб от людей, которые совершенно не разбираются в этом вопросе. Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать условия для продвижения вперед.Ранее Минобороны России сообщило, что серийное производство ФАБ-3000 было организовано с февраля 2024 года.
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Вооружения, РОССИЯ, вооружение, Новости
Аналитик счел критику авиабомб ФАБ-3000 в Forbes некомпетентной
Аналитик Коротченко счел критику авиабомб ФАБ-3000 в СМИ некомпетентной и ангажированной
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Критика российских авиабомб ФАБ-3000 в западных СМИ является частью информационной войны и некомпетентна. Такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее издание Forbes опубликовало статью, в которой назвало ФАБ-3000 "рискованным излишеством", из-за "посредственных аэродинамических характеристик" которого возникает опасность для их самолетов-носителей.
"Данная статья является очередным проявлением информационной войны. В условиях СВО анализ изделий российского ВПК в западной прессе носит заранее ангажированный и необъективный характер", - отметил эксперт.
В России началось массовое производство трехтонных авиабомб ФАБ-3000
По словам Коротченко, странно слышать оценку российских авиабомб от людей, которые совершенно не разбираются в этом вопросе. Он назвал ФАБ-3000 эффективным оружием, которое помогает российской армии уничтожать укрепленные позиции противника и создавать условия для продвижения вперед.
Ранее Минобороны России сообщило, что серийное производство ФАБ-3000 было организовано с февраля 2024 года.