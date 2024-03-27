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Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали
Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали - 27.03.2024, ПРАЙМ
Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали
Проверка документов в ходе работы миграционной службы и правоохранительных органов проходит на складе Wildberries в подмосковной Электростали, следует из... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T12:56+0300
2024-03-27T12:56+0300
2024-03-27T12:56+0300
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Проверка документов в ходе работы миграционной службы и правоохранительных органов проходит на складе Wildberries в подмосковной Электростали, следует из сообщения компании."На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов", - сказано в сообщении.Тем не менее, работа склада осуществляется в штатном режиме, проверка не вызвала изменений в графике работы объекта. Отмечается, что компания активно взаимодействует с правоохранительными органами и всячески оказывает содействие.Ранее в Екатеринбурге у сотрудников склада также проверили документы в рамках военного учета.
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россия, wildberries, документы, новости
РОССИЯ, Wildberries, документы, Новости
Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали
Проверка документов у сотрудников Wildberries проходит на складе в Электростали
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Проверка документов в ходе работы миграционной службы и правоохранительных органов проходит на складе Wildberries в подмосковной Электростали, следует из сообщения компании.
"На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов", - сказано в сообщении.
Тем не менее, работа склада осуществляется в штатном режиме, проверка не вызвала изменений в графике работы объекта. Отмечается, что компания активно взаимодействует с правоохранительными органами и всячески оказывает содействие.
Ранее в Екатеринбурге у сотрудников склада также проверили документы в рамках военного учета.