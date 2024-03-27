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Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку

Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку - 27.03.2024, ПРАЙМ

Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку

По результатам проверки документов на складе маркетплейса Wildberries в Электростали 38 сотрудников пройдут дополнительную проверку в правоохранительных органах | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T15:51+0300

2024-03-27T15:51+0300

2024-03-27T15:51+0300

россия

wildberries

проверка сотрудников

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. По результатам проверки документов на складе маркетплейса Wildberries в Электростали 38 сотрудников пройдут дополнительную проверку в правоохранительных органах в целях уточнения данных, рассказали РИА Новости в компании.Уточняется, что все остальные сотрудники уже вернулись к своей работе. Сейчас склад работает в штатном режиме.Ранее 27 марта в компании сообщили, что на складе в подмосковной Электростали миграционная служба начала проверку документов.

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россия, wildberries, проверка сотрудников