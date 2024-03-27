https://1prime.ru/20240327/wildberries-846784292.html
Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку
Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку - 27.03.2024, ПРАЙМ
Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку
По результатам проверки документов на складе маркетплейса Wildberries в Электростали 38 сотрудников пройдут дополнительную проверку в правоохранительных органах | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T15:51+0300
2024-03-27T15:51+0300
2024-03-27T15:51+0300
россия
wildberries
проверка сотрудников
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_2fa20af61aabd42ec73208ee8e77180a.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. По результатам проверки документов на складе маркетплейса Wildberries в Электростали 38 сотрудников пройдут дополнительную проверку в правоохранительных органах в целях уточнения данных, рассказали РИА Новости в компании.Уточняется, что все остальные сотрудники уже вернулись к своей работе. Сейчас склад работает в штатном режиме.Ранее 27 марта в компании сообщили, что на складе в подмосковной Электростали миграционная служба начала проверку документов.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_590a6a5fb6a5d7e292a8a5a459e1f5b3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, wildberries, проверка сотрудников
РОССИЯ, Wildberries, проверка сотрудников
Для 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали проведут доппроверку
Силовики перепроверят 38 сотрудников склада Wildberries в Электростали
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. По результатам проверки документов на складе маркетплейса Wildberries в Электростали 38 сотрудников пройдут дополнительную проверку в правоохранительных органах в целях уточнения данных, рассказали РИА Новости в компании.
Уточняется, что все остальные сотрудники уже вернулись к своей работе. Сейчас склад работает в штатном режиме.
Ранее 27 марта в компании сообщили, что на складе в подмосковной Электростали миграционная служба начала проверку документов.