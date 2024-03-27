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"Яндекс.Такси" изменил правила поездок во время ЧС
"Яндекс.Такси" изменил правила поездок во время ЧС - 27.03.2024, ПРАЙМ
"Яндекс.Такси" изменил правила поездок во время ЧС
"Яндекс" будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, рассказали в... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T23:29+0300
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс Такси будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф", — говорится в сообщении. Совместно с городскими властями сервис будет определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. При этом заработок водителей сохранится, потому что компания будет делать возвраты за свой счет. "Сервис будет возвращать деньги в течение трех дней на банковские карты, с которых списывалась стоимость поездки, или промокодом, если поездка была за наличные. Инициатива начнет действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис", — добавили в "Яндексе". Ранее "Яндекс Такси" сделала бесплатными все поездки из района "Крокус сити холла" после теракта, который произошел 22 марта.
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яндекс, чс, режим чс, поездки
Яндекс, ЧС, режим ЧС, поездки
"Яндекс.Такси" изменил правила поездок во время ЧС
"Яндекс.Такси" будет возвращать стоимость поездок при массовых эвакуациях во время ЧС
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, рассказали в пресс-службе компании.
"Яндекс Такси будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф", — говорится в сообщении.
Совместно с городскими властями сервис будет определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. При этом заработок водителей сохранится, потому что компания будет делать возвраты за свой счет.
"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными
"Сервис будет возвращать деньги в течение трех дней на банковские карты, с которых списывалась стоимость поездки, или промокодом, если поездка была за наличные. Инициатива начнет действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис", — добавили в "Яндексе".
Ранее "Яндекс Такси" сделала бесплатными все поездки из района "Крокус сити холла" после теракта, который произошел 22 марта.