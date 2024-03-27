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"Яндекс.Такси" изменил правила поездок во время ЧС - 27.03.2024, ПРАЙМ
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"Яндекс.Такси" изменил правила поездок во время ЧС
"Яндекс.Такси" изменил правила поездок во время ЧС - 27.03.2024, ПРАЙМ
"Яндекс.Такси" изменил правила поездок во время ЧС
"Яндекс" будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, рассказали в... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T23:29+0300
2024-03-27T23:29+0300
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. "Яндекс" будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, рассказали в пресс-службе компании. "Яндекс Такси будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф", — говорится в сообщении. Совместно с городскими властями сервис будет определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. При этом заработок водителей сохранится, потому что компания будет делать возвраты за свой счет. "Сервис будет возвращать деньги в течение трех дней на банковские карты, с которых списывалась стоимость поездки, или промокодом, если поездка была за наличные. Инициатива начнет действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис", — добавили в "Яндексе". Ранее "Яндекс Такси" сделала бесплатными все поездки из района "Крокус сити холла" после теракта, который произошел 22 марта.
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яндекс, чс, режим чс, поездки
Яндекс, ЧС, режим ЧС, поездки
23:29 27.03.2024
 
"Яндекс.Такси" изменил правила поездок во время ЧС

"Яндекс.Такси" будет возвращать стоимость поездок при массовых эвакуациях во время ЧС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль службы "Яндекс Такси"
Автомобиль службы Яндекс Такси - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мар ПРАЙМ. "Яндекс" будет возвращать стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций при чрезвычайных ситуациях и катастрофах, рассказали в пресс-службе компании.
"Яндекс Такси будет возвращать пассажирам полную стоимость поездок на такси в случаях вынужденных массовых эвакуаций из районов чрезвычайных ситуаций или катастроф", — говорится в сообщении.
Совместно с городскими властями сервис будет определять зоны и время эвакуации и автоматически возвращать деньги всем, кто воспользовался такси, чтобы покинуть опасный район. При этом заработок водителей сохранится, потому что компания будет делать возвраты за свой счет.
Такси службы Яндекс Go - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
"Яндекс.Такси" сделал все поездки из района "Крокуса" бесплатными
22 марта, 23:12
"Сервис будет возвращать деньги в течение трех дней на банковские карты, с которых списывалась стоимость поездки, или промокодом, если поездка была за наличные. Инициатива начнет действовать с 27 марта во всех городах, где работает сервис", — добавили в "Яндексе".
Ранее "Яндекс Такси" сделала бесплатными все поездки из района "Крокус сити холла" после теракта, который произошел 22 марта.
 
ЯндексЧСрежим ЧСпоездки
 
 
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