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В России продолжают дешеветь куриные яйца

В России продолжают дешеветь куриные яйца - 27.03.2024, ПРАЙМ

В России продолжают дешеветь куриные яйца

Цены на куриные яйца в России с начала года по 25 марта снизились на 4,68%, мясо кур подешевело на 3,8%, свинина и подсолнечное масло — на 0,83% и 0,42%... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T19:48+0300

2024-03-27T19:48+0300

2024-03-27T19:48+0300

экономика

россия

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яйца

цены на яйца в россии

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МОСКВА, 27 мар – ПРАЙМ. Цены на куриные яйца в России с начала года по 25 марта снизились на 4,68%, мясо кур подешевело на 3,8%, свинина и подсолнечное масло — на 0,83% и 0,42% соответственно, следует из материалов Росстата. Согласно данным статведомства, куриные яйца на отчетной неделе с 19 по 25 марта подешевели на 0,56% (с начала года — на 4,68%), мясо кур — подорожало на 0,13% (с начала года — подешевело на 3,8%). Цены на свинину в среднем стали ниже на 0,07%, на подсолнечное масло — выше на 0,12% (с начала года — снизились на 0,83% и на 0,42%). "(С 19 по 25 марта — прим. ред.) Наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию (минус 0,9%), в том числе на огурцы (минус 5,4%), лук репчатый (минус 0,3%), помидоры (минус 0,2%), картофель и бананы (минус 0,1%). Цены изменились: на свеклу столовую — плюс 2,,7%, морковь — плюс 1% и яблоки — плюс 0,9%", — говорится в отчете. Сахар-песок за отчетную неделю подорожал на 0,67% (с начала года по 25 марта — на 1,98%), шлифованный рис — на 0,09% (с начала года — на 1,75%). Гречневая крупа-ядрица стала дешевле на 0,47% (с начала года — на 4%), пшеничная мука подорожала на 0,1% (с начала года — на 1,39%).

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