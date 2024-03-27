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Захарова назвала единственную страну в мире, не осудившую теракт - 27.03.2024, ПРАЙМ
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Захарова назвала единственную страну в мире, не осудившую теракт
Захарова назвала единственную страну в мире, не осудившую теракт - 27.03.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала единственную страну в мире, не осудившую теракт
Украина осталась единственной страной в мире, не осудившей теракт в "крокус сити холле", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T16:46+0300
2024-03-27T16:57+0300
мария захарова
крокус сити холл
украина
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Украина осталась единственной страной в мире, не осудившей теракт в "крокус сити холле", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.Трагедия произошла 22 марта в Красногорске. Несколько мужчин ворвались в концертный зал "Крокус сити холл", расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. По последним данным, теракт унес жизни 140 человек.Захарова напомнила, что практически весь мир, включая Запад, решительно осудили теракт. Только киевский режим пошел противоходом, отметила она. По словам дипломата, в украинском сегменте соцсетей появились циничные и злорадные публикации."Видимо, смерть, боль и страдания ни в чем не повинных людей доставляет кому-то какое-то просто людоедское удовлетворение. Это касается не только киевского режима, но и всех тех, кто считает возможным оправдывать убийство граждан России, русских, русскоязычных", - сказала Захарова.
https://1prime.ru/20240327/terakt-846735655.html
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мария захарова, крокус сити холл, украина
Мария Захарова, Крокус сити холл, УКРАИНА
16:46 27.03.2024 (обновлено: 16:57 27.03.2024)
 
Захарова назвала единственную страну в мире, не осудившую теракт

Захарова: только Киев пошел в противоход всему миру, не осудив теракт в "Крокусе"

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Украина осталась единственной страной в мире, не осудившей теракт в "крокус сити холле", заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Трагедия произошла 22 марта в Красногорске. Несколько мужчин ворвались в концертный зал "Крокус сити холл", расстреливали людей и бросали зажигательные шашки. По последним данным, теракт унес жизни 140 человек.
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
Захарова рассказала, почему Запад поменял реакцию на теракт в "Крокусе"
09:17
Захарова напомнила, что практически весь мир, включая Запад, решительно осудили теракт. Только киевский режим пошел противоходом, отметила она. По словам дипломата, в украинском сегменте соцсетей появились циничные и злорадные публикации.
"Видимо, смерть, боль и страдания ни в чем не повинных людей доставляет кому-то какое-то просто людоедское удовлетворение. Это касается не только киевского режима, но и всех тех, кто считает возможным оправдывать убийство граждан России, русских, русскоязычных", - сказала Захарова.
 
Мария ЗахароваКрокус сити холлУКРАИНА
 
 
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