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Эксперт отметил снижение залоговой стоимости "Крокус Сити Холла"

Эксперт отметил снижение залоговой стоимости "Крокус Сити Холла" - 27.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт отметил снижение залоговой стоимости "Крокус Сити Холла"

Залоговая стоимость сгоревшего в результате теракта "Крокус Сити Холла", находящегося в залоге у Газпромбанка, в данный момент снизилась до отрицательной,... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T11:36+0300

2024-03-27T11:36+0300

2024-03-27T11:36+0300

крокус сити холл

залог

газпромбанк

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Залоговая стоимость сгоревшего в результате теракта "Крокус Сити Холла", находящегося в залоге у Газпромбанка, в данный момент снизилась до отрицательной, считает исполнительный директор компании Glincom Иван Татаринов. "Я думаю, что сейчас залоговая стоимость "Крокус Сити Холла" снизилась до отрицательной, учитывая, что теперь нужно производить демонтажные работы, вывоз обломков и так далее. Поэтому ценность представляет только земельный участок под объектом", - рассказал он РИА Недвижимость. Собеседник агентства подчеркнул, что, как правило, банки берут в залог как саму недвижимость, так и права на земельный участок под ним. "Как я сказал, залоговая стоимость самого объекта недвижимости как объекта капитального строительства уже отрицательная, соответственно, кредитор, то есть банк, будет требовать замещение объекта залога какими-то другими активами. Иными словами, вместо "Крокус Сити Холла" группа Агаларова должна будет предоставить другие объекты, которые будут покрывать обязательства, которые она взяла на себя перед банком", - объяснил Татаринов. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал. Нападение стало одним из крупнейших терактов в истории современной России. По данным СК, в результате теракта погибли 139 человек.

https://1prime.ru/20240327/terakt-846735655.html

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крокус сити холл, залог, газпромбанк