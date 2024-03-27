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Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента - 27.03.2024, ПРАЙМ
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента
Россия по итогам января-февраля увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T19:07+0300
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2024-03-27T19:07+0300
россия
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МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,3%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в феврале 2024 года относительно февраля 2023 года производство золота увеличилось на 23,4%, а относительно предыдущего месяца — января 2024 года — подскочило на 51,2%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
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россия, золото, росстат
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3%
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,3%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в феврале 2024 года относительно февраля 2023 года производство золота увеличилось на 23,4%, а относительно предыдущего месяца — января 2024 года — подскочило на 51,2%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.