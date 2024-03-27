Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента - 27.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240327/zoloto-846791128.html
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента - 27.03.2024, ПРАЙМ
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента
Россия по итогам января-февраля увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом... | 27.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-27T19:07+0300
2024-03-27T19:07+0300
россия
золото
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,3%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в феврале 2024 года относительно февраля 2023 года производство золота увеличилось на 23,4%, а относительно предыдущего месяца — января 2024 года — подскочило на 51,2%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_eb04a0ccf844fa5767c011199a7147e7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, золото, росстат
РОССИЯ, золото, Росстат
19:07 27.03.2024
 
Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента

Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3%

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты
Гранулированное золото высшей пробы 99,99 процентов чистоты - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,3%, свидетельствуют данные Росстата.
При этом в феврале 2024 года относительно февраля 2023 года производство золота увеличилось на 23,4%, а относительно предыдущего месяца — января 2024 года — подскочило на 51,2%.
Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.
 
РОССИЯзолотоРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала