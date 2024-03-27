https://1prime.ru/20240327/zoloto-846791128.html

Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента

Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента - 27.03.2024, ПРАЙМ

Россия в январе-феврале увеличила производство золота на 16,3 процента

Россия по итогам января-февраля увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом... | 27.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-27T19:07+0300

2024-03-27T19:07+0300

2024-03-27T19:07+0300

россия

золото

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/84208/83/842088353_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_fb7b3063021ae2ba7d4a0662155142c2.jpg

МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россия по итогам января-февраля увеличила производство необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 16,3%, свидетельствуют данные Росстата. При этом в феврале 2024 года относительно февраля 2023 года производство золота увеличилось на 23,4%, а относительно предыдущего месяца — января 2024 года — подскочило на 51,2%. Росстат не приводит абсолютные показатели добычи и производства драгоценных металлов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, золото, росстат