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Минфин РФ начал закупки алмазов "Алросы"

Минфин РФ начал закупки алмазов "Алросы" - 28.03.2024, ПРАЙМ

Минфин РФ начал закупки алмазов "Алросы"

Минфин РФ в марте 2024 года провел закупку алмазов "Алросы" в Гохран, планирует делать это регулярно, сообщила пресс-служба министерства. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T20:25+0300

2024-03-28T20:25+0300

2024-03-28T20:25+0300

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Минфин РФ в марте 2024 года провел закупку алмазов "Алросы" в Гохран, планирует делать это регулярно, сообщила пресс-служба министерства. "Предварительная договоренность о возможности выкупа была достигнута в декабре, первая закупка была проведена в марте. Конкретные суммы и объемы не будут озвучены по причине действующих в отношении АЛРОСА санкционных ограничений", – говорится в сообщении. Бюджетный лимит на закупку драгоценных металлов и камней в Гохран на 2024 год определен в размере 51,5 миллиарда рублей. На 2025 и 2026 годы этот лимит составляет в законе о бюджете соответственно 38,9 миллиарда и 38,8 миллиарда рублей. "Закупки будут осуществляться на регулярной основе. Возможность увеличения лимитов рассматривается. В дальнейшем выкупленные Гохраном алмазы планируется реализовать, конкретные сроки будут зависеть от текущей рыночной конъюнктуры", — сообщает Минфин. "Алроса" — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Добывающие активы расположены в Якутии и Архангельской области. В 2023 году добыча составила 34,6 миллиона каратов алмазов. Страны G7 в декабре прошлого года ввели санкции в отношении российских алмазов: с 1 января текущего года ограничен импорт добытых и обработанных в России камней, а с 1 марта санкции расширены и на российские алмазы, обработанные в других странах. К осени страны Запада планируют создать механизм прослеживания камней для контроля этих ограничений.

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