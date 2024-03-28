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Международные резервы России снизились к 22 марта

Международные резервы России снизились к 22 марта - 28.03.2024, ПРАЙМ

Международные резервы России снизились к 22 марта

Международные резервы РФ с 15 по 22 марта уменьшились на 4,2 миллиарда долларов, или на 0,7%, и составили 590,1 миллиарда долларов, следует из материалов Банка... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:05+0300

2024-03-28T16:05+0300

2024-03-28T16:18+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 15 по 22 марта уменьшились на 4,2 миллиарда долларов, или на 0,7%, и составили 590,1 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 22 марта 2024 года составили 590,1 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 4,2 миллиарда долларов США, или на 0,7%, вследствие отрицательной переоценки и операций, проводимых Банком России в рамках бюджетного правила", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.

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россия, международные резервы, новости