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ЦБ рассказал об ограничениях для IPO компаний под международными санкциями

ЦБ рассказал об ограничениях для IPO компаний под международными санкциями - 28.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ рассказал об ограничениях для IPO компаний под международными санкциями

Законодательно нет ограничений для проведения IPO компаний, находящихся под международными санкциями, однако эмитенты должны раскрывать информацию перед... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:12+0300

2024-03-28T16:12+0300

2024-03-28T16:12+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Законодательно нет ограничений для проведения IPO компаний, находящихся под международными санкциями, однако эмитенты должны раскрывать информацию перед инвесторами, чтобы они могли оценить свои риски, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок - 2024". Минфин РФ видит большой потенциал развития финансового рынка в возможности запуска процесса выхода на первичное размещение акций (IPO) компаний, которые подпали под внешние ограничения, заявил накануне исполняющий обязанности директора департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. "То, что предложило министерство финансов, надо спрашивать министерство... А так никаких ограничений формального плана для размещения на IPO компаний в зависимости, есть на них или нет какие-то незаконные внешние ограничения, не существует", - сказал Габуния. Яковлев в свою очередь также выражал надежду, что с биржами "сможем в кратчайшие сроки этот вопрос положительно решить". И после этого "СПБ биржа" заявила, что готова к проведению IPO компаний из России, подпавших под международные санкции. Компании могут размещаться там, где считают нужным, а если какая-то площадка захочет сделать на этом акцент - ее тоже её право, никаких препятствий нет, прокомментировал Габуния. "Что важно? Мы все-таки настаиваем на том, что когда ты предлагаешь свои акции неограниченному количеству инвесторов, включая физических лиц, инвестор должен иметь понимание, что он покупает. Соответственно, ты должен раскрывать информацию", - подчеркнул он. "На Московской бирже торгуется много новых компаний, которые находятся под соответствующими незаконными мерами иностранных государств. В то же время если кто-то хочет что-то предложить - дополнительные виды, специфики бизнеса, мы только приветствуем", - также отметил зампред ЦБ.

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