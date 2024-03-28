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ЦБ не принимал решений о прямом доступе инвесторов на биржу
ЦБ не принимал решений о прямом доступе инвесторов на биржу - 28.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ не принимал решений о прямом доступе инвесторов на биржу
Банк России пока только обсуждает возможность прямого доступа инвесторов на биржу, минуя брокеров, хочет взвесить все плюсы и минусы, никаких решений не... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:48+0300
2024-03-28T16:48+0300
2024-03-28T16:48+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России пока только обсуждает возможность прямого доступа инвесторов на биржу, минуя брокеров, хочет взвесить все плюсы и минусы, никаких решений не принималось, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния. Ранее в марте СМИ сообщали, что ЦБ прорабатывает варианты прямого доступа инвесторов на Московскую биржу. "Действительно, мы хотим взвесить возможности, плюсы и минусы или иные комбинации того, чтобы инвесторы могли или не могли иметь (прямой - ред.) доступ к бирже. Это именно вопрос обсуждения, никаких решений не принято", - сказал Габуния в кулуарах форума СПбМТСБ "Биржевой товарный рынок-2024". "Мы знаем, что это вызывает у разных участников разные позиции. Пока мы находимся исключительно на стадии обсуждения того, вообще стоит этим заниматься или нет. Идея – взвесить, правильная или неправильная конфигурация, - принадлежит нам", - добавил он. Габуния уточнил, что пока нет ни деталей, ни проработанной концепции, ни возможных сроков воплощения этой идеи. "Мы, может быть, обсудим это с рынком... и придем к выводу, что это вообще не нужно. Поэтому я подчеркиваю: никаких решений по этому вопросу не принято", - подчеркнул зампред ЦБ РФ.
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Банк России, РОССИЯ, Новости
ЦБ не принимал решений о прямом доступе инвесторов на биржу
ЦБ пока только обсуждает возможность прямого доступа инвесторов на биржу
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России пока только обсуждает возможность прямого доступа инвесторов на биржу, минуя брокеров, хочет взвесить все плюсы и минусы, никаких решений не принималось, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.
Ранее в марте СМИ сообщали, что ЦБ прорабатывает варианты прямого доступа инвесторов на Московскую биржу.
"Действительно, мы хотим взвесить возможности, плюсы и минусы или иные комбинации того, чтобы инвесторы могли или не могли иметь (прямой - ред.) доступ к бирже. Это именно вопрос обсуждения, никаких решений не принято", - сказал Габуния в кулуарах форума СПбМТСБ "Биржевой товарный рынок-2024".
"Мы знаем, что это вызывает у разных участников разные позиции. Пока мы находимся исключительно на стадии обсуждения того, вообще стоит этим заниматься или нет. Идея – взвесить, правильная или неправильная конфигурация, - принадлежит нам", - добавил он.
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Габуния уточнил, что пока нет ни деталей, ни проработанной концепции, ни возможных сроков воплощения этой идеи.
"Мы, может быть, обсудим это с рынком... и придем к выводу, что это вообще не нужно. Поэтому я подчеркиваю: никаких решений по этому вопросу не принято", - подчеркнул зампред ЦБ РФ.