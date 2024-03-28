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ЦБ поддержал страхование крупных объектов после теракта в "Крокусе"

ЦБ поддержал страхование крупных объектов после теракта в "Крокусе" - 28.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ поддержал страхование крупных объектов после теракта в "Крокусе"

Банк России поддерживает инициативу об обязательном страховании публичных мест, законодательно должно быть четко определено, в каких случаях производится... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:40+0300

2024-03-28T15:40+0300

2024-03-28T16:19+0300

россия

банк россии

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Банк России поддерживает инициативу об обязательном страховании публичных мест, законодательно должно быть четко определено, в каких случаях производится выплата, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния в кулуарах форума СПбМТСБ "Биржевой товарный рынок-2024". В среду с поддержкой инициативы обязательного страхования ответственности публичных мест выступил Всероссийский союз страховщиков. "Тема страхования ответственности при посещении публичных мест обсуждается уже некоторое время. Она до этого была связана с другими типами трагедии - пожары, там достаточно большая наработка уже сделана. Мы всегда высказывались в этой части, что это правильный путь - то, чтобы была такая ответственность, обязательства застрахованы" , - сказал Габуния. "Но очень важно понимать, что здесь, во-первых, должна быть страховка очень ясно детерминирована, чтобы не получилось того, что это превращается в бумажку никому не нужную, то есть на уровне законов должно быть четко определено - в каких случаях обязательно подлежит выплата, а не просто запись, что что-то должно быть застраховано. Есть уже опыт - это обязательное страхование опасных объектов, его можно запросто транслировать сюда", - отметил он. И второй момент - нужно четко понимать, что в случае принятия соответствующих инициатив: если концертный зал, ресторан или на кого законодатель решит распространить это обязательство, не сможет найти страховщика - то никто не сможет заставить страховые компании страховать такие объекты. И тогда, обратил внимание Габуния, этот объект будет вынужден прекратить свою деятельность. "Поэтому этот момент нужно взвесить. Возможно, опять же, выходит за пределы уже Центрального банка, соответствующий регулятор или законодатель предложит какую-то комбинированную историю, например, что если у тебя нет финансового обеспечения, то тебя чаще проверяют соответствующие службы. Но этот момент нужно обязательно иметь ввиду", - сказал зампред ЦБ. "При этом базово мы считаем, это правильное направление - страховать, в том числе с учетом последней трагедии, которая случилась... Когда речь идет о тысячах, сотнях людей, подобный проект мы будем поддерживать с учетом всего, что я сказал ранее", - добавил он.

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