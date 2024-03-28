https://1prime.ru/20240328/belorussiya-846832680.html

Латвия и Польша не пускают через границу в Белоруссию дорогие авто

Латвия и Польша не пускают через границу в Белоруссию дорогие авто - 28.03.2024, ПРАЙМ

Латвия и Польша не пускают через границу в Белоруссию дорогие авто

Польша и Латвия ввели запрет на пропуск через границу в Белоруссию дорогих автомобилей на транзитных номерах, сообщил в четверг белорусский телеканал "Беларусь... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T23:37+0300

2024-03-28T23:37+0300

2024-03-28T23:37+0300

политика

белоруссия

латвия

польша

закрытие пунктов пропуска

пункт пропуска

https://cdnn.1prime.ru/img/83767/52/837675275_0:0:2986:1680_1920x0_80_0_0_0e7399316ecf355fbf9928e95b868998.jpg

МИНСК, 28 мар – ПРАЙМ. Польша и Латвия ввели запрет на пропуск через границу в Белоруссию дорогих автомобилей на транзитных номерах, сообщил в четверг белорусский телеканал "Беларусь 1". "Латвия вслед за Польшей ввела запрет на вывоз автомобилей в Беларусь с объемом двигателя более 1,9 литра или стоимостью свыше 50 тысяч евро. Авто на транзитных номерах выехать не могут. Их попросту разворачивают на границе", — заявили в эфире телеканала. Телеканал уточнил, что жалобы поступают с единственного работающего латвийского пункта пропуска "Патерниеки" (сопредельный с белорусской стороны - "Григоровщина"). Такая же обстановка и в польском "Тересполе" ("Брест"). Исключение — лишь для владельцев справки от производителя, в которой значится, что завод не имеет претензий к вывозу авто на территорию ЕАЭС. Но единицы владельцев авто едут в Европу сами за новой машиной. Ожидается, что две страны должны предоставить разъяснения 1 апреля, однако, как уточнил телеканал, с 1 апреля возрастает утильсбор в России для автомобилей из стран ЕАЭС, включая привезенные из Европы. Это приведет к убыткам для перегонщиков и представителей бизнеса."Большинство из тех, кто застрял по ту сторону границы, купили автомобиль за деньги будущего владельца, он же и оплатил перегон. На чьи плечи лягут дополнительные затраты - зависит от составленного договора. Но уже очевидно, что автопарк европейских брендов подорожает", — подчеркнули в эфире телеканала.

https://1prime.ru/20240321/litva-846544885.html

белоруссия

латвия

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, латвия, польша, закрытие пунктов пропуска, пункт пропуска