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Белый дом назвал "безответственным" вето РФ проекта резолюции США по КНДР

Белый дом назвал "безответственным" вето РФ проекта резолюции США по КНДР - 28.03.2024, ПРАЙМ

Белый дом назвал "безответственным" вето РФ проекта резолюции США по КНДР

Вашингтон считает вето РФ проекта резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР "безответственным", заявил на брифинге в... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T18:59+0300

2024-03-28T18:59+0300

2024-03-28T18:59+0300

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ВАШИНГТОН, 28 мар — ПРАЙМ. Вашингтон считает вето РФ проекта резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР "безответственным", заявил на брифинге в четверг представитель Белого дома Джон Кирби. "Безответственное действие сегодня лишь еще больше подрывают критически значимые санкции, которые США и Совет безопасности ООН наложили в ответ на многочисленные ядерные испытания и баллистические запуски Северной Кореи", — сказал Кирби. Представитель Белого дома заявил, что Россия "наложила вето на рутинное продление работы структуры, осуществляющей контроль санкций по КНДР", отметив, что "Россия, конечно, уже на протяжении некоторого времени нарушает санкции, в том числе осуществляя импорт вооружений для использования в незаконной войне на Украине". Он указал, что все страны, заинтересованные в поддержании мира и стабильности на Корейском полуострове, в том числе КНР, воздержавшаяся при голосовании по резолюции, должны испытывать "большую озабоченность" . Ранее в четверг Россия наложила вето на проект резолюции США о продлении мандата экспертов санкционного комитета Совбеза по КНДР на год, документ предлагал его продление до 30 апреля 2025 года. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в СБ ООН давно назрел процесс по актуализации санкционного режима в отношении КНДР, однако западные страны не желают отойти от своей деструктивной и карательной по отношению к КНДР логики.

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сша, кндр, джон кирби, белый дом