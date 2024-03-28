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В Росстате заявили о значительном снижении производства бензина в России

В Росстате заявили о значительном снижении производства бензина в России - 28.03.2024, ПРАЙМ

В Росстате заявили о значительном снижении производства бензина в России

В России значительно уменьшились объемы производства бензина, за неделю с 18 по 24 марта 2024 года они показали снижение в 7,4%, следует из данных Росстата. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T10:55+0300

2024-03-28T10:55+0300

2024-03-28T11:09+0300

россия

росстат

дизельное топливо

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МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В России значительно уменьшились объемы производства бензина, за неделю с 18 по 24 марта 2024 года они показали снижение в 7,4%, следует из данных Росстата.Так, сообщается, что на прошлой неделе объем производства бензина составил 754,6 тысяч тонн. В то же время, выпуск дизельного топлива в тот же период времени вырос на 0,6% и составил 1,648 миллиона тонн.При этом статистика Росстата не показывает динамику производства топлива в годовом сравнении. По данным ведомства, в 2023 году в марте выпуск бензина составлял 880 тысяч тонн, а дизеля - 1,769 миллиона тонн, что позволяет сделать вывод о том, что в годовом исчислении снижение переработки на прошлой неделе могло составить около 14,25% для бензина и 6,8% для дизеля.Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писало, что общий объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9% и составил порядка 779,4 тысячи тонн.

https://1prime.ru/20240326/benzin-846697498.html

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россия, росстат, дизельное топливо