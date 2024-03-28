Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Росстате заявили о значительном снижении производства бензина в России - 28.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240328/benzin-846806530.html
В Росстате заявили о значительном снижении производства бензина в России
В Росстате заявили о значительном снижении производства бензина в России - 28.03.2024, ПРАЙМ
В Росстате заявили о значительном снижении производства бензина в России
В России значительно уменьшились объемы производства бензина, за неделю с 18 по 24 марта 2024 года они показали снижение в 7,4%, следует из данных Росстата. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T10:55+0300
2024-03-28T11:09+0300
россия
росстат
дизельное топливо
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e4ed4278463a67d7361fe40726b92150.jpg
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В России значительно уменьшились объемы производства бензина, за неделю с 18 по 24 марта 2024 года они показали снижение в 7,4%, следует из данных Росстата.Так, сообщается, что на прошлой неделе объем производства бензина составил 754,6 тысяч тонн. В то же время, выпуск дизельного топлива в тот же период времени вырос на 0,6% и составил 1,648 миллиона тонн.При этом статистика Росстата не показывает динамику производства топлива в годовом сравнении. По данным ведомства, в 2023 году в марте выпуск бензина составлял 880 тысяч тонн, а дизеля - 1,769 миллиона тонн, что позволяет сделать вывод о том, что в годовом исчислении снижение переработки на прошлой неделе могло составить около 14,25% для бензина и 6,8% для дизеля.Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писало, что общий объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9% и составил порядка 779,4 тысячи тонн.
https://1prime.ru/20240326/benzin-846697498.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84220/73/842207332_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0fabe46352b8f1e3b46c6f26990c6818.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат, дизельное топливо
РОССИЯ, Росстат, дизельное топливо
10:55 28.03.2024 (обновлено: 11:09 28.03.2024)
 
В Росстате заявили о значительном снижении производства бензина в России

Росстат сообщил о падении производства бензина в России на 7,4 % за неделю

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. В России значительно уменьшились объемы производства бензина, за неделю с 18 по 24 марта 2024 года они показали снижение в 7,4%, следует из данных Росстата.
Так, сообщается, что на прошлой неделе объем производства бензина составил 754,6 тысяч тонн. В то же время, выпуск дизельного топлива в тот же период времени вырос на 0,6% и составил 1,648 миллиона тонн.
Топливные пистолеты на автозаправочной станции Республиканской топливной компании (РТК) в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
В России снизилось производство бензина
26 марта, 07:03
При этом статистика Росстата не показывает динамику производства топлива в годовом сравнении. По данным ведомства, в 2023 году в марте выпуск бензина составлял 880 тысяч тонн, а дизеля - 1,769 миллиона тонн, что позволяет сделать вывод о том, что в годовом исчислении снижение переработки на прошлой неделе могло составить около 14,25% для бензина и 6,8% для дизеля.
Ранее издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники писало, что общий объем производства бензина на российском рынке снизился на 3,9% и составил порядка 779,4 тысячи тонн.
 
РОССИЯРосстатдизельное топливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала