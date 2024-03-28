https://1prime.ru/20240328/borrel-846816886.html

"Мира не будет". Боррель проговорился о подоплеке поддержки Киева

"Мира не будет". Боррель проговорился о подоплеке поддержки Киева - 28.03.2024, ПРАЙМ

"Мира не будет". Боррель проговорился о подоплеке поддержки Киева

Помощь Запада Украине основывалась вовсе не на любви к украинскому народу, а на собственных интересах ЕС и Соединенных Штатов. Это недавно подтвердил глава... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:19+0300

2024-03-28T15:19+0300

2024-03-28T15:19+0300

в мире

поддержка украины

жозеп боррель

ес

сша

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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Помощь Запада Украине основывалась вовсе не на любви к украинскому народу, а на собственных интересах ЕС и Соединенных Штатов. Это недавно подтвердил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Европа считает Украину антирусской буферной зоной, и мира там ждать не стоит, пишет хорватская Advance.Со своей стороны, Евросоюз многое обещает Киеву – вступление в ЕС и НАТО, европейское будущее. Однако пока и страну, и ее народ кормят обещаниями, а "праведная борьба", к которой понуждают украинцев, приносит им колоссальный людской и материальный ущерб.Именно Боррель, который приложил немало сил к тому, чтобы украинцы считали себя "своими" для Европы, раскрыл карты. В недавнем интервью CNN он раскрыл реальные причины поддержки киевских властей. По его словам, это не вопрос щедрости или любви к украинцам. На кону, прежде всего, интересы Запада. "Мы не можем позволить России выиграть, иначе интересам США и Европы будет нанесен огромный ущерб", - сказал он.Кроме того, еврочиновник отметил, что США рискуют потерять статус "глобального игрока", если позволят России победить. Тогда выяснится, что Штаты – "ненадежный партнер", сказал он. Но в чем выражается эта надежность – в совместном затягивании конфликта и истощении Украины до состояния, когда она потеряет несколько поколений народа и больше не сможет восстановиться? – задает вопрос автор публикации. Это еще больше сыграет на руку России и поможет ей добиться своих целей, добавил он.Видимо, если Украина после нынешних перипетий вовсе исчезнет с карты Европы, ее нынешний союзники не особо расстроятся. Их расчет на то, чтобы в составе НАТО вплотную подобраться к границам России, которую они жаждут увидеть ослабленной после военного конфликта. Но даже если Украине чудом удастся выстоять, такие друзья непременно попытаются превратить ее в антирусскую зону, защищающую Европу. А это значит, что на Украине никогда не будет мира, делает вывод издание.

https://1prime.ru/20240321/eu-846554305.html

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в мире, поддержка украины, жозеп боррель, ес, сша