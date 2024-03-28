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Генпрокуратура вчетверо увеличила иск к экс-владельцам ЧЭМК - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Генпрокуратура вчетверо увеличила иск к экс-владельцам ЧЭМК
Генпрокуратура вчетверо увеличила иск к экс-владельцам ЧЭМК - 28.03.2024, ПРАЙМ
Генпрокуратура вчетверо увеличила иск к экс-владельцам ЧЭМК
Генпрокуратура РФ в четыре раза увеличила сумму взыскания по иску к экс-владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК),... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T17:46+0300
2024-03-28T17:46+0300
экономика
россия
чэмк
суд
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ в четыре раза увеличила сумму взыскания по иску к экс-владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сообщает Арбитражный суд Челябинской области. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому "Урало-сибирская металлургическая компания" (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиардов рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. По данным пресс-службы суда, в четверг Генпрокуратура РФ направила заявление об уточнении размера исковых требований, в котором просит взыскать неосновательное обогащение в виде денежных средств в размере 105 миллиардов рублей. Также в число ответчиков по иску добавлены ООО "Группа компаний Ариант", а также ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы. Помимо этого, Генпрокуратура РФ просит в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", а также 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон". Как подчеркнули в суде, приняты обеспечительные меры в виде ареста на движимое и недвижимое имущество ответчиков, запрета совершения соответствующих действий и принятия решений в отношении этого имущества. Рассмотрение иска состоится 1 апреля в Арбитражном суде Челябинской области. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций трех заводов: ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Требования были адресованы к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Эталон". По данным надзорного ведомства, в компании четой Антиповых проводились сомнительные финансовые операции в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Ранее семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о передаче государству акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского завода ферросплавов и предприятия Кузнецкие ферросплавы.
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россия, чэмк, суд
Экономика, РОССИЯ, ЧЭМК, суд
17:46 28.03.2024
 
Генпрокуратура вчетверо увеличила иск к экс-владельцам ЧЭМК

Генпрокуратура увеличила иск к экс-владельцам ЧЭМК до 105 миллиардов рублей

© Фото : ЧЭМКЦех газоочистки
Цех газоочистки - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© Фото : ЧЭМК
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ в четыре раза увеличила сумму взыскания по иску к экс-владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сообщает Арбитражный суд Челябинской области.
Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому "Урало-сибирская металлургическая компания" (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиардов рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда.
По данным пресс-службы суда, в четверг Генпрокуратура РФ направила заявление об уточнении размера исковых требований, в котором просит взыскать неосновательное обогащение в виде денежных средств в размере 105 миллиардов рублей. Также в число ответчиков по иску добавлены ООО "Группа компаний Ариант", а также ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы.
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Помимо этого, Генпрокуратура РФ просит в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", а также 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон".
Как подчеркнули в суде, приняты обеспечительные меры в виде ареста на движимое и недвижимое имущество ответчиков, запрета совершения соответствующих действий и принятия решений в отношении этого имущества.
Рассмотрение иска состоится 1 апреля в Арбитражном суде Челябинской области.
Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций трех заводов: ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Требования были адресованы к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Эталон".
По данным надзорного ведомства, в компании четой Антиповых проводились сомнительные финансовые операции в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах".
Ранее семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о передаче государству акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского завода ферросплавов и предприятия Кузнецкие ферросплавы.
 
ЭкономикаРОССИЯЧЭМКсуд
 
 
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