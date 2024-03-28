https://1prime.ru/20240328/chemk-846824952.html

Генпрокуратура вчетверо увеличила иск к экс-владельцам ЧЭМК

Генпрокуратура вчетверо увеличила иск к экс-владельцам ЧЭМК - 28.03.2024, ПРАЙМ

Генпрокуратура вчетверо увеличила иск к экс-владельцам ЧЭМК

Генпрокуратура РФ в четыре раза увеличила сумму взыскания по иску к экс-владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК),... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T17:46+0300

2024-03-28T17:46+0300

2024-03-28T17:46+0300

экономика

россия

чэмк

суд

https://cdnn.1prime.ru/img/76697/56/766975661_0:309:2759:1861_1920x0_80_0_0_de2a4989cc89b6fc18f3a3d5e6a0bbef.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 мар – ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ в четыре раза увеличила сумму взыскания по иску к экс-владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), сообщает Арбитражный суд Челябинской области. Ранее Генпрокуратура РФ обратилась в суд с иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому "Урало-сибирская металлургическая компания" (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиардов рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. По данным пресс-службы суда, в четверг Генпрокуратура РФ направила заявление об уточнении размера исковых требований, в котором просит взыскать неосновательное обогащение в виде денежных средств в размере 105 миллиардов рублей. Также в число ответчиков по иску добавлены ООО "Группа компаний Ариант", а также ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы. Помимо этого, Генпрокуратура РФ просит в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", а также 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон". Как подчеркнули в суде, приняты обеспечительные меры в виде ареста на движимое и недвижимое имущество ответчиков, запрета совершения соответствующих действий и принятия решений в отношении этого имущества. Рассмотрение иска состоится 1 апреля в Арбитражном суде Челябинской области. Арбитражный суд Свердловской области 26 февраля удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче РФ акций трех заводов: ЧЭМК, АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Требования были адресованы к бывшим совладельцам промгруппы ЧЭМК Юрию и Людмиле Антиповым и АО "Эталон". По данным надзорного ведомства, в компании четой Антиповых проводились сомнительные финансовые операции в виде "многомиллиардных займов безвозвратно", а сырье, необходимое для изготовления вооружения, вместо поставок в Россию, выводится за рубеж "в промышленных масштабах". Ранее семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение о передаче государству акций Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), Серовского завода ферросплавов и предприятия Кузнецкие ферросплавы.

https://1prime.ru/20240314/846310899.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, чэмк, суд