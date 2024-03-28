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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в теракте в "Крокусе"

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в теракте в "Крокусе" - 28.03.2024, ПРАЙМ

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших в теракте в "Крокусе"

Трое пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" остаются в крайне тяжелом состоянии, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T11:10+0300

2024-03-28T11:10+0300

2024-03-28T11:12+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Трое пострадавших в теракте в "Крокус Сити Холле" остаются в крайне тяжелом состоянии, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.По словам Мурашко, это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями и сочетанием огнестрельных ранений и ожогов. "Трое из них (пострадавших в теракте, которые находятся на стационарном лечении) остаются в крайне тяжелом состоянии - это пациенты с тяжелыми огнестрельными ранениями, а также сочетанием огнестрельных ранений и ожогов", - сообщил министр.Мурашко также отметил, что 18 пострадавших, включая троих детей, также остаются в тяжелом состоянии. Кроме того, 33 человека находятся в состоянии средней тяжести, а 20 готовятся к выписке в ближайшие дни.Всего уже 90 пострадавших в теракте выписаны из больниц, а еще 208 получили амбулаторную помощь. Сейчас 74 пострадавших продолжают получать лечение в больницах федеральных учреждений, больницах Московской области и Москвы.Всего в списке пострадавших находится 124 человека, с 77 из них остается в больницах, 47 уже выписаны, заключил Мурашко.Трагедия произошла 22 марта вечером в подмосковном Красногорске. В концертный зал "Крокус сити холл" через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. Согласно информации МЧС, погибли 143 человека.

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россия, крокус сити холл, теракт, новости