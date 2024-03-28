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Россиянам дали совет, как подготовить дачу к лету - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Россиянам дали совет, как подготовить дачу к лету
Россиянам дали совет, как подготовить дачу к лету - 28.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам дали совет, как подготовить дачу к лету
При подготовке дачи к летнему сезону важно проверить подвалы и вентиляцию, чтобы избежать проблем с гидроизоляцией и образованием грибка, рассказал директор... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T07:46+0300
2024-03-28T07:46+0300
дача
недвижимость
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. При подготовке дачи к летнему сезону важно проверить подвалы и вентиляцию, чтобы избежать проблем с гидроизоляцией и образованием грибка, рассказал директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik.По его словам, дачные и садовые дома, которые не использовались всю зиму, требуют особой подготовки.Необходимо, в частности, проверить состояние электропроводки, дровяной печи и дымохода, чтобы избежать проблем.Водопровод можно запускать только при условии поддержания температуры в доме выше нуля градусов.У старых садовых домов есть свои особенности. Например, там на зиму ставятся двойные рамы — в апреле их можно снимать. Также могут завестись грызуны. Бороться с ними можно различными способами: ловушками, когда людей нет дома – ультразвуком, а можно и привезти на природу кошку, советует эксперт.
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дача, недвижимость
дача, Недвижимость
07:46 28.03.2024
 
Россиянам дали совет, как подготовить дачу к лету

Эксперт Мезенцев: при подготовке дачи к лету важно проверить подвалы и вентиляцию

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДом в Подмосковье
Дом в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. При подготовке дачи к летнему сезону важно проверить подвалы и вентиляцию, чтобы избежать проблем с гидроизоляцией и образованием грибка, рассказал директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik.
По его словам, дачные и садовые дома, которые не использовались всю зиму, требуют особой подготовки.
Необходимо, в частности, проверить состояние электропроводки, дровяной печи и дымохода, чтобы избежать проблем.
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2 марта, 08:25
Водопровод можно запускать только при условии поддержания температуры в доме выше нуля градусов.
У старых садовых домов есть свои особенности. Например, там на зиму ставятся двойные рамы — в апреле их можно снимать. Также могут завестись грызуны. Бороться с ними можно различными способами: ловушками, когда людей нет дома – ультразвуком, а можно и привезти на природу кошку, советует эксперт.
 
дачаНедвижимость
 
 
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