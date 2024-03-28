https://1prime.ru/20240328/dacha-846800902.html

Россиянам дали совет, как подготовить дачу к лету

Россиянам дали совет, как подготовить дачу к лету - 28.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам дали совет, как подготовить дачу к лету

При подготовке дачи к летнему сезону важно проверить подвалы и вентиляцию, чтобы избежать проблем с гидроизоляцией и образованием грибка, рассказал директор... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T07:46+0300

2024-03-28T07:46+0300

2024-03-28T07:46+0300

дача

недвижимость

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. При подготовке дачи к летнему сезону важно проверить подвалы и вентиляцию, чтобы избежать проблем с гидроизоляцией и образованием грибка, рассказал директор департамента недвижимости федерального проекта "Цифровые СНТ" Федор Мезенцев в интервью радио Sputnik.По его словам, дачные и садовые дома, которые не использовались всю зиму, требуют особой подготовки.Необходимо, в частности, проверить состояние электропроводки, дровяной печи и дымохода, чтобы избежать проблем.Водопровод можно запускать только при условии поддержания температуры в доме выше нуля градусов.У старых садовых домов есть свои особенности. Например, там на зиму ставятся двойные рамы — в апреле их можно снимать. Также могут завестись грызуны. Бороться с ними можно различными способами: ловушками, когда людей нет дома – ультразвуком, а можно и привезти на природу кошку, советует эксперт.

https://1prime.ru/20240302/845814478.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дача, недвижимость