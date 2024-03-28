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Конфликт на Украине приблизил неизбежный крах привычного мира, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Конфликт на Украине приблизил неизбежный крах привычного мира, пишет СМИ
Конфликт на Украине приблизил неизбежный крах привычного мира, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ
Конфликт на Украине приблизил неизбежный крах привычного мира, пишет СМИ
Конфликт на Украине усиливает мировую тенденцию к деглобализации, пишет обозреватель французского издания Valeurs Actuelles Александр дэль Валь. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:34+0300
2024-03-28T12:42+0300
экономика
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине усиливает мировую тенденцию к деглобализации, пишет обозреватель французского издания Valeurs Actuelles Александр дэль Валь. Как отмечается в публикации, в настоящее время различные страны ищут пути для большей самодостаточности и автономии в стратегических технологиях. Например, Китай развивает отношения с экономиками БРИКС, не зависящими от доллара.Есть так называемые "колеблющиеся" страны среднего ряда — они хотят поддерживать отношения с превосходящими их экономиками, чтобы максимизировать свое дипломатическое влияние. Речь идет о Бразилии, Индии, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ."Сегодня, как никогда ранее, государствам необходимы надежные поставки, равно как и диверсификация", — выделяет автор мотив действий стран на мировой арене. В наиболее выраженной степени этот процесс проявляется в энергетике.Вместе с тем, конфликт на Украине серьезно повлиял и на продовольственную сферу — мировые поставки азотных удобрений, зерновых, растительных масел. Риск дефицита, как отмечается, здесь особенно высок для таких стран, как Египет, Индонезия, Пакистан и Ливан, которые зависят от украинского сельскохозяйственного экспорта."Как видно, важность геополитических факторов в коммерческой стратегии компаний как никогда велика, поэтому необходимо их предвидеть и отслеживать", — заключает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
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брикс
Экономика, БРИКС
12:34 28.03.2024 (обновлено: 12:42 28.03.2024)
 
Конфликт на Украине приблизил неизбежный крах привычного мира, пишет СМИ

VA: конфликт на Украине усиливает мировую тенденцию к деглобализации

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине усиливает мировую тенденцию к деглобализации, пишет обозреватель французского издания Valeurs Actuelles Александр дэль Валь.
Как отмечается в публикации, в настоящее время различные страны ищут пути для большей самодостаточности и автономии в стратегических технологиях. Например, Китай развивает отношения с экономиками БРИКС, не зависящими от доллара.
Есть так называемые "колеблющиеся" страны среднего ряда — они хотят поддерживать отношения с превосходящими их экономиками, чтобы максимизировать свое дипломатическое влияние. Речь идет о Бразилии, Индии, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Сегодня, как никогда ранее, государствам необходимы надежные поставки, равно как и диверсификация", — выделяет автор мотив действий стран на мировой арене. В наиболее выраженной степени этот процесс проявляется в энергетике.
Вместе с тем, конфликт на Украине серьезно повлиял и на продовольственную сферу — мировые поставки азотных удобрений, зерновых, растительных масел. Риск дефицита, как отмечается, здесь особенно высок для таких стран, как Египет, Индонезия, Пакистан и Ливан, которые зависят от украинского сельскохозяйственного экспорта.
"Как видно, важность геополитических факторов в коммерческой стратегии компаний как никогда велика, поэтому необходимо их предвидеть и отслеживать", — заключает автор.
Полный текст читайте на ИноСМИ >>
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