https://1prime.ru/20240328/deglobalizatsiya-846810733.html
Конфликт на Украине приблизил неизбежный крах привычного мира, пишет СМИ
Конфликт на Украине приблизил неизбежный крах привычного мира, пишет СМИ - 28.03.2024, ПРАЙМ
Конфликт на Украине приблизил неизбежный крах привычного мира, пишет СМИ
Конфликт на Украине усиливает мировую тенденцию к деглобализации, пишет обозреватель французского издания Valeurs Actuelles Александр дэль Валь. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:34+0300
2024-03-28T12:34+0300
2024-03-28T12:42+0300
экономика
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине усиливает мировую тенденцию к деглобализации, пишет обозреватель французского издания Valeurs Actuelles Александр дэль Валь. Как отмечается в публикации, в настоящее время различные страны ищут пути для большей самодостаточности и автономии в стратегических технологиях. Например, Китай развивает отношения с экономиками БРИКС, не зависящими от доллара.Есть так называемые "колеблющиеся" страны среднего ряда — они хотят поддерживать отношения с превосходящими их экономиками, чтобы максимизировать свое дипломатическое влияние. Речь идет о Бразилии, Индии, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ."Сегодня, как никогда ранее, государствам необходимы надежные поставки, равно как и диверсификация", — выделяет автор мотив действий стран на мировой арене. В наиболее выраженной степени этот процесс проявляется в энергетике.Вместе с тем, конфликт на Украине серьезно повлиял и на продовольственную сферу — мировые поставки азотных удобрений, зерновых, растительных масел. Риск дефицита, как отмечается, здесь особенно высок для таких стран, как Египет, Индонезия, Пакистан и Ливан, которые зависят от украинского сельскохозяйственного экспорта."Как видно, важность геополитических факторов в коммерческой стратегии компаний как никогда велика, поэтому необходимо их предвидеть и отслеживать", — заключает автор.Полный текст читайте на ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20240312/briks-846221343.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_869179710e6ebaa3b6e34edb81cfb26c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс
Конфликт на Украине приблизил неизбежный крах привычного мира, пишет СМИ
VA: конфликт на Украине усиливает мировую тенденцию к деглобализации
МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ.
Конфликт на Украине усиливает мировую тенденцию к деглобализации, пишет обозреватель французского издания Valeurs Actuelles
Александр дэль Валь.
Как отмечается в публикации, в настоящее время различные страны ищут пути для большей самодостаточности и автономии в стратегических технологиях. Например, Китай развивает отношения с экономиками БРИКС, не зависящими от доллара.
Есть так называемые "колеблющиеся" страны среднего ряда — они хотят поддерживать отношения с превосходящими их экономиками, чтобы максимизировать свое дипломатическое влияние. Речь идет о Бразилии, Индии, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Сегодня, как никогда ранее, государствам необходимы надежные поставки, равно как и диверсификация", — выделяет автор мотив действий стран на мировой арене. В наиболее выраженной степени этот процесс проявляется в энергетике.
Вместе с тем, конфликт на Украине серьезно повлиял и на продовольственную сферу — мировые поставки азотных удобрений, зерновых, растительных масел. Риск дефицита, как отмечается, здесь особенно высок для таких стран, как Египет, Индонезия, Пакистан и Ливан, которые зависят от украинского сельскохозяйственного экспорта.
"Как видно, важность геополитических факторов в коммерческой стратегии компаний как никогда велика, поэтому необходимо их предвидеть и отслеживать", — заключает автор.
БРИКС дает миру надежду на дедолларизацию, заявили в Боливии