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Прищемили: богатые россияне бегут из Дубая в поисках лучшей доли - 28.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240328/dubay-846813541.html
Прищемили: богатые россияне бегут из Дубая в поисках лучшей доли
Прищемили: богатые россияне бегут из Дубая в поисках лучшей доли - 28.03.2024, ПРАЙМ
Прищемили: богатые россияне бегут из Дубая в поисках лучшей доли
Дубай пару лет назад стал местом притяжения для россиян, желающих вложить деньги или переехать на новое место. Сейчас очарование эмирата меркнет, поскольку... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T13:51+0300
2024-03-28T13:52+0300
экономика
финансы
инвестиции
дубай
оаэ
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Дубай пару лет назад стал местом притяжения для россиян, желающих вложить деньги или переехать на новое место. Сейчас очарование эмирата меркнет, поскольку стоимость жизни в нем растет, а его банки ужесточают соблюдение санкций США, пишет Bloomberg.Банкиры, руководители и специалисты по инвестициям отмечают, что приток российских денег в экономику ОАЭ замедляется. Некоторые прибывшие из России рассматривают возможность переезда в новые юрисдикции или даже возвращения домой из-за роста арендной платы и ежедневных расходов. Массового оттока не ожидается, но, похоже, эмират уже взял все возможное от ситуации, констатируют они.В отличие от США и ЕС, страны Персидского залива не придерживаются санкций в отношении России. Однако российские компании, открывающие банковские счета, могут вызвать особое внимание со стороны местных банков. Дело в том, что на ОАЭ давят США, чтобы не допустить уклонения и обхода ограничений. Такие банки ОАЭ, как Emirates NBD, Mashreqbank и First Abu Dhabi Bank ужесточили контроль за российскими юрлицами и в последние месяцы стремятся удовлетворить требования Штатов, сообщили изданию сведущие источники.Инвестиционная иммиграционная фирма Henley &amp; Partners отмечает, что в ОАЭ обосновывается все меньше россиян. По словам ее главы на Ближнем Востоке Филиппа Амаранте, некоторые российские клиенты либо сократили вложения в дубайскую недвижимость, купленную пару лет назад, либо оставили минимум, а сами вернулись в Москву "или в другие доступные и очень привлекательные юрисдикции, такие как Маврикий”. Многие из опрошенных изданием россиян готовы переехать в Европу, в том числе, из-за непривычно жаркого климата Эмиратов.ОАЭ не предоставляют статистики о притоке мигрантов в разбивке по национальностям. Тем не менее, по данным дубайского брокера Betterhomes, в рейтинге покупателей недвижимости владельцы российских паспортов в прошлом году опустились на третье место, уступив гражданам Индии и Великобритании, тогда как в 2022 году заняли первое место.
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финансы, инвестиции, дубай, оаэ
Экономика, Финансы, инвестиции, Дубай, ОАЭ
13:51 28.03.2024 (обновлено: 13:52 28.03.2024)
 
Прищемили: богатые россияне бегут из Дубая в поисках лучшей доли

Bloomberg: Дубай теряет привлекательность для богатых россиян из-за дороговизны и санкций

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Дубай пару лет назад стал местом притяжения для россиян, желающих вложить деньги или переехать на новое место. Сейчас очарование эмирата меркнет, поскольку стоимость жизни в нем растет, а его банки ужесточают соблюдение санкций США, пишет Bloomberg.
Банкиры, руководители и специалисты по инвестициям отмечают, что приток российских денег в экономику ОАЭ замедляется. Некоторые прибывшие из России рассматривают возможность переезда в новые юрисдикции или даже возвращения домой из-за роста арендной платы и ежедневных расходов. Массового оттока не ожидается, но, похоже, эмират уже взял все возможное от ситуации, констатируют они.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
Bloomberg: за дорогим жильем в Дубае выстроилась очередь
22 февраля, 14:39
В отличие от США и ЕС, страны Персидского залива не придерживаются санкций в отношении России. Однако российские компании, открывающие банковские счета, могут вызвать особое внимание со стороны местных банков. Дело в том, что на ОАЭ давят США, чтобы не допустить уклонения и обхода ограничений. Такие банки ОАЭ, как Emirates NBD, Mashreqbank и First Abu Dhabi Bank ужесточили контроль за российскими юрлицами и в последние месяцы стремятся удовлетворить требования Штатов, сообщили изданию сведущие источники.
Инвестиционная иммиграционная фирма Henley & Partners отмечает, что в ОАЭ обосновывается все меньше россиян. По словам ее главы на Ближнем Востоке Филиппа Амаранте, некоторые российские клиенты либо сократили вложения в дубайскую недвижимость, купленную пару лет назад, либо оставили минимум, а сами вернулись в Москву "или в другие доступные и очень привлекательные юрисдикции, такие как Маврикий”. Многие из опрошенных изданием россиян готовы переехать в Европу, в том числе, из-за непривычно жаркого климата Эмиратов.
ОАЭ не предоставляют статистики о притоке мигрантов в разбивке по национальностям. Тем не менее, по данным дубайского брокера Betterhomes, в рейтинге покупателей недвижимости владельцы российских паспортов в прошлом году опустились на третье место, уступив гражданам Индии и Великобритании, тогда как в 2022 году заняли первое место.
 
ЭкономикаФинансыинвестицииДубайОАЭ
 
 
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