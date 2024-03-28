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Прищемили: богатые россияне бегут из Дубая в поисках лучшей доли

Прищемили: богатые россияне бегут из Дубая в поисках лучшей доли - 28.03.2024, ПРАЙМ

Прищемили: богатые россияне бегут из Дубая в поисках лучшей доли

Дубай пару лет назад стал местом притяжения для россиян, желающих вложить деньги или переехать на новое место. Сейчас очарование эмирата меркнет, поскольку... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T13:51+0300

2024-03-28T13:51+0300

2024-03-28T13:52+0300

экономика

финансы

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дубай

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Дубай пару лет назад стал местом притяжения для россиян, желающих вложить деньги или переехать на новое место. Сейчас очарование эмирата меркнет, поскольку стоимость жизни в нем растет, а его банки ужесточают соблюдение санкций США, пишет Bloomberg.Банкиры, руководители и специалисты по инвестициям отмечают, что приток российских денег в экономику ОАЭ замедляется. Некоторые прибывшие из России рассматривают возможность переезда в новые юрисдикции или даже возвращения домой из-за роста арендной платы и ежедневных расходов. Массового оттока не ожидается, но, похоже, эмират уже взял все возможное от ситуации, констатируют они.В отличие от США и ЕС, страны Персидского залива не придерживаются санкций в отношении России. Однако российские компании, открывающие банковские счета, могут вызвать особое внимание со стороны местных банков. Дело в том, что на ОАЭ давят США, чтобы не допустить уклонения и обхода ограничений. Такие банки ОАЭ, как Emirates NBD, Mashreqbank и First Abu Dhabi Bank ужесточили контроль за российскими юрлицами и в последние месяцы стремятся удовлетворить требования Штатов, сообщили изданию сведущие источники.Инвестиционная иммиграционная фирма Henley & Partners отмечает, что в ОАЭ обосновывается все меньше россиян. По словам ее главы на Ближнем Востоке Филиппа Амаранте, некоторые российские клиенты либо сократили вложения в дубайскую недвижимость, купленную пару лет назад, либо оставили минимум, а сами вернулись в Москву "или в другие доступные и очень привлекательные юрисдикции, такие как Маврикий”. Многие из опрошенных изданием россиян готовы переехать в Европу, в том числе, из-за непривычно жаркого климата Эмиратов.ОАЭ не предоставляют статистики о притоке мигрантов в разбивке по национальностям. Тем не менее, по данным дубайского брокера Betterhomes, в рейтинге покупателей недвижимости владельцы российских паспортов в прошлом году опустились на третье место, уступив гражданам Индии и Великобритании, тогда как в 2022 году заняли первое место.

https://1prime.ru/20240222/843144304.html

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финансы, инвестиции, дубай, оаэ