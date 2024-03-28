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В ВЭБ рассказали о вложениях в российскую экономику

В ВЭБ рассказали о вложениях в российскую экономику - 28.03.2024, ПРАЙМ

В ВЭБ рассказали о вложениях в российскую экономику

Госкорпорация ВЭБ за последние четыре года вложила в экономику России около 7 триллионов рублей, а объем ее активов сейчас составляет порядка 2,5% ВВП, сообщил... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T15:03+0300

2024-03-28T15:03+0300

2024-03-28T15:03+0300

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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ за последние четыре года вложила в экономику России около 7 триллионов рублей, а объем ее активов сейчас составляет порядка 2,5% ВВП, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в эфире телеканала "Россия 24". "За последние четыре года в портфеле ВЭБ около полутысячи проектов, если говорить точнее, это 450 проектов на сумму порядка 12 триллионов рублей. Ну, то есть это огромные деньги, и доля ВЭБ.РФ, участие прямое ВЭБ.РФ из этих 12 триллионов — это порядка 7 триллионов рублей", — сообщил Григоренко. Он отметил, что эти проекты позволили создать чуть менее 50 тысяч рабочих мест. При этом "объем активов ВЭБ на сегодняшний день составляет порядка 2,5% от ВВП России", однако целевой KPI по этому показателю составляет около 5%. "Надеюсь на то, что наши механизмы (финансирования проектов — прим. ред.) будут в течение 2024 года совершенствоваться. И, может быть, нам действительно удастся совместными усилиями сделать так, что наш портфель будет стремиться к тому, чтобы это было 5% ВВП, не меньше", — добавил Шувалов. В августе 2023 года ВЭБ сообщал, что размер собственного капитала госкорпорации ВЭБ составляет 785 миллиардов рублей, а размер активов — 3,872 триллиона рублей, что больше 3% ВВП России. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, номинальный объем ВВП РФ в 2024 году составит 179,96 триллиона рублей.

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