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В ФАС оценили стабильность рынка нефтепродуктов в России - 28.03.2024, ПРАЙМ
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В ФАС оценили стабильность рынка нефтепродуктов в России
В ФАС оценили стабильность рынка нефтепродуктов в России - 28.03.2024, ПРАЙМ
В ФАС оценили стабильность рынка нефтепродуктов в России
Биржевой рынок нефтепродуктов в России сейчас стабилен, что подтверждается ценами, действующих регуляторных мер достаточно, заявил заместитель руководителя... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T13:21+0300
2024-03-28T13:35+0300
энергетика
россия
фас рф
рынок нефти
энергетика рф
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Биржевой рынок нефтепродуктов в России сейчас стабилен, что подтверждается ценами, действующих регуляторных мер достаточно, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев."Действующих в настоящее время механизмов, регуляторных, которые формируют систему ценообразования на рынке нефтепродуктов... достаточно. Рынок стабилен, и мы это видим в последние дни в том числе по ценовой картине, которая складывается на этом рынке", - сказал он в ходе форума "Биржевой товарный рынок".
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россия, фас рф, рынок нефти, энергетика рф
Энергетика, РОССИЯ, ФАС РФ, рынок нефти, энергетика РФ
13:21 28.03.2024 (обновлено: 13:35 28.03.2024)
 

В ФАС оценили стабильность рынка нефтепродуктов в России

Трубопровод нефть нефтепродукты
Трубопровод нефть нефтепродукты
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Биржевой рынок нефтепродуктов в России сейчас стабилен, что подтверждается ценами, действующих регуляторных мер достаточно, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.
"Действующих в настоящее время механизмов, регуляторных, которые формируют систему ценообразования на рынке нефтепродуктов... достаточно. Рынок стабилен, и мы это видим в последние дни в том числе по ценовой картине, которая складывается на этом рынке", - сказал он в ходе форума "Биржевой товарный рынок".
 
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