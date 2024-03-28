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В ФАС оценили стабильность рынка нефтепродуктов в России

В ФАС оценили стабильность рынка нефтепродуктов в России - 28.03.2024, ПРАЙМ

В ФАС оценили стабильность рынка нефтепродуктов в России

Биржевой рынок нефтепродуктов в России сейчас стабилен, что подтверждается ценами, действующих регуляторных мер достаточно, заявил заместитель руководителя... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T13:21+0300

2024-03-28T13:21+0300

2024-03-28T13:35+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Биржевой рынок нефтепродуктов в России сейчас стабилен, что подтверждается ценами, действующих регуляторных мер достаточно, заявил заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев."Действующих в настоящее время механизмов, регуляторных, которые формируют систему ценообразования на рынке нефтепродуктов... достаточно. Рынок стабилен, и мы это видим в последние дни в том числе по ценовой картине, которая складывается на этом рынке", - сказал он в ходе форума "Биржевой товарный рынок".

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