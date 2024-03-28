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Один в море воин. Эстония направит офицера в Красное море для операции ЕС
Один в море воин. Эстония направит офицера в Красное море для операции ЕС - 28.03.2024, ПРАЙМ
Один в море воин. Эстония направит офицера в Красное море для операции ЕС
Эстония направит одного военнослужащего Сил обороны в военной операции ЕС по защите судов в Красном море, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T20:09+0300
2024-03-28T20:09+0300
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ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар — ПРАЙМ. Эстония направит одного военнослужащего Сил обороны в военной операции ЕС по защите судов в Красном море, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров. "Правительство Эстонии одобрило представленный министром обороны Ханно Певкуром законопроект участия одного военнослужащего Сил обороны в военной операции ЕС EUNAVFOR ASPIDES по защите судов в Красном море от хуситов. Эстонский офицер будет работать в штабе операции. Это решение должен одобрить парламент", — говорится в сообщении. Как указали в пресс-службе, целью военной операции EUNAVFOR ASPIDES является защита судов от нападений хуситов и сопровождение кораблей в Красном море. Ведущей страной операции является Греция. В зону боевых действий входят международные воды Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, Красного и Аравийского морей, а также международные воды Адена, Омана и Персидского залива. Конечная цель операции – восстановить свободу судоходства в регионе Красного моря, отмечает пресс-служба.С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев. В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.
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мир, красное море, хуситы, эстония
Политика, МИР, КРАСНОЕ МОРЕ, хуситы, ЭСТОНИЯ
Один в море воин. Эстония направит офицера в Красное море для операции ЕС
Эстония направит одного офицера для участия в военной операции ЕС в Красном море
ХЕЛЬСИНКИ, 28 мар — ПРАЙМ. Эстония направит одного военнослужащего Сил обороны в военной операции ЕС по защите судов в Красном море, сообщила в четверг пресс-служба кабинета министров.
"Правительство Эстонии одобрило представленный министром обороны Ханно Певкуром законопроект участия одного военнослужащего Сил обороны в военной операции ЕС EUNAVFOR ASPIDES по защите судов в Красном море от хуситов. Эстонский офицер будет работать в штабе операции. Это решение должен одобрить парламент", — говорится в сообщении.
Как указали в пресс-службе, целью военной операции EUNAVFOR ASPIDES является защита судов от нападений хуситов и сопровождение кораблей в Красном море. Ведущей страной операции является Греция.
США не могут остановить атаки хуситов в Красном море, пишут СМИ
В зону боевых действий входят международные воды Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, Красного и Аравийского морей, а также международные воды Адена, Омана и Персидского залива. Конечная цель операции – восстановить свободу судоходства в регионе Красного моря, отмечает пресс-служба.
С 19 ноября прошлого года движение "Ансар Аллах" начало захватывать суда в Красном море, которые имеют отношения к Израилю. Как подчеркивали представитель хуситской группировки, нападения будут продолжаться до тех пор, пока Израиль не прекратит агрессию в отношении сектора Газы и палестинцев.
В результате атак хуситов некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, который связывает Красное и Средиземное моря.