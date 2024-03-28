https://1prime.ru/20240328/evropa-846811525.html

Европа провоцирует Киев воевать до последнего украинца, заявил Песков

Европа провоцирует Киев воевать до последнего украинца, заявил Песков - 28.03.2024, ПРАЙМ

Европа провоцирует Киев воевать до последнего украинца, заявил Песков

В Европе сейчас превалирует подход на провоцирование Киева воевать до последнего украинца, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T12:49+0300

2024-03-28T12:49+0300

2024-03-28T12:57+0300

спецоперация на украине

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украина

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дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В Европе сейчас превалирует подход на провоцирование Киева воевать до последнего украинца, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Разные точки зрения, с разными нюансами, мы видим в европейском политэстеблишменте, они по-разному относятся к теме украинского конфликта и к необходимости продолжения повышения степени вовлеченности европейских столиц в этот конфликт. Это первое. Вместе с тем, это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцирования, сподвижения Украины на то, чтобы она воевала до последнего украинца", - рассказал журналистам пресс-секретарь президента России.Как добавил Песков, раньше хорошие отношения лидеров стран помогали решать сложные вопросы, но сейчас Россия не видит такой политической воли у действующих лидеров европейских стран. В этой связи он упомянул время, когда во главе Германии стоял экс-канцлер Шредер, и Россия и ФРГ могли беспрепятственно решать самые трудные вопросы и обеспечивать поступательное движение в развитии двусторонних отношений.Песков, комментируя слова действующего канцлера Германии Олафа Шольца, упомянул, что на данный момент Берлин слишком сильно включен в украинский конфликт. По его словам, Москва активно это отслеживает.Ранее Шольц отмечал, что Киев и некоторые его союзники рассматривают разные возможности достижения возможность мирного процесса в конфликте на Украине. В Кремле отметили, что Россия никоим образом не участвует в этом обсуждении.

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россия, украина, европа, дмитрий песков