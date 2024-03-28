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СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной - 28.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной
СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной - 28.03.2024, ПРАЙМ
СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной
У стран Европы разные взгляды на некоторые критические военные вопросы, которые так и будут приводить к внутренним "бесконечным ссорам", на этом фоне инициатива | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T13:46+0300
2024-03-28T14:06+0300
европа
армия
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. У стран Европы разные взгляды на некоторые критические военные вопросы, которые так и будут приводить к внутренним "бесконечным ссорам", на этом фоне инициатива создания объединенных вооруженных сил в ЕС представляется фундаментально ошибочной, написал в своей статье обозреватель издания Foreign Policy Барт Шевчик."Теоретически идея объединения сил кажется привлекательной... Но пока ЕС состоит из национальных государств, идея совместных вооруженных сил является фундаментально ошибочной", - сообщает автор.Кроме того, Шевчик добвил, что любая такая армия управлялась бы вето Франции, Германии, Венгрии или любого другого государства-члена, которое имело бы свой собственный подход к вопросам применения силы. По его словам, без вето эти страны не согласились бы отдать своих солдат под флаг ЕС, понимая, сколько жизней находятся на кону.Обозреватель пишет, что идея объединить войска "тупиковая", а совместной, централизованной европейской обороны "не произойдет и не должно быть".Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единого общеевропейского войска нереализуемой.
https://1prime.ru/20240325/borrel-846695449.html
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европа, армия
ЕВРОПА, армия
13:46 28.03.2024 (обновлено: 14:06 28.03.2024)
 
СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной

Foreign Policy: идея о создании объединенной армии ЕС является тупиковой

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. У стран Европы разные взгляды на некоторые критические военные вопросы, которые так и будут приводить к внутренним "бесконечным ссорам", на этом фоне инициатива создания объединенных вооруженных сил в ЕС представляется фундаментально ошибочной, написал в своей статье обозреватель издания Foreign Policy Барт Шевчик.
"Теоретически идея объединения сил кажется привлекательной... Но пока ЕС состоит из национальных государств, идея совместных вооруженных сил является фундаментально ошибочной", - сообщает автор.
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Кроме того, Шевчик добвил, что любая такая армия управлялась бы вето Франции, Германии, Венгрии или любого другого государства-члена, которое имело бы свой собственный подход к вопросам применения силы. По его словам, без вето эти страны не согласились бы отдать своих солдат под флаг ЕС, понимая, сколько жизней находятся на кону.
Обозреватель пишет, что идея объединить войска "тупиковая", а совместной, централизованной европейской обороны "не произойдет и не должно быть".
Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единого общеевропейского войска нереализуемой.
 
ЕВРОПАармия
 
 
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