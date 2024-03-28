https://1prime.ru/20240328/evrosoyuz-846813187.html

СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной

СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной - 28.03.2024, ПРАЙМ

СМИ назвали идею об объединенной армии ЕС фундаментально ошибочной

У стран Европы разные взгляды на некоторые критические военные вопросы, которые так и будут приводить к внутренним "бесконечным ссорам", на этом фоне инициатива | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T13:46+0300

2024-03-28T13:46+0300

2024-03-28T14:06+0300

европа

армия

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. У стран Европы разные взгляды на некоторые критические военные вопросы, которые так и будут приводить к внутренним "бесконечным ссорам", на этом фоне инициатива создания объединенных вооруженных сил в ЕС представляется фундаментально ошибочной, написал в своей статье обозреватель издания Foreign Policy Барт Шевчик."Теоретически идея объединения сил кажется привлекательной... Но пока ЕС состоит из национальных государств, идея совместных вооруженных сил является фундаментально ошибочной", - сообщает автор.Кроме того, Шевчик добвил, что любая такая армия управлялась бы вето Франции, Германии, Венгрии или любого другого государства-члена, которое имело бы свой собственный подход к вопросам применения силы. По его словам, без вето эти страны не согласились бы отдать своих солдат под флаг ЕС, понимая, сколько жизней находятся на кону.Обозреватель пишет, что идея объединить войска "тупиковая", а совместной, централизованной европейской обороны "не произойдет и не должно быть".Ранее сообщалось, что глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал идею о расформировании вооруженных сил 27 стран-членов ЕС ради создания единого общеевропейского войска нереализуемой.

https://1prime.ru/20240325/borrel-846695449.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, армия