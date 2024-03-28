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ФАС оценила эффективность норматива продаж топлива на срочном рынке России

ФАС оценила эффективность норматива продаж топлива на срочном рынке России - 28.03.2024, ПРАЙМ

ФАС оценила эффективность норматива продаж топлива на срочном рынке России

Норматива продаж топлива на срочном биржевом рынке РФ в 1% пока достаточно, фактически продается даже больше, в будущем возможно его увеличение, сообщил... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:02+0300

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Норматива продаж топлива на срочном биржевом рынке РФ в 1% пока достаточно, фактически продается даже больше, в будущем возможно его увеличение, сообщил журналистам заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. "1% - это небольшая доля. Фактически сейчас продается уже больше. В этом смысле нам кажется, что на этом этапе достаточно пока норматива. Посмотрим, как будет работать дальше срочный рынок, насколько будет востребован. Может быть, долю увеличим", - сказал он в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок". Он пояснил, что норматив в 1% был взят специально - как пилотный вариант. "Если все пойдет гладко, а пока все предпосылки есть, объем может быть увеличен. Но для этого нужно немного времени подождать. Я думаю, там еще один-два квартала нужно будет посмотреть, как рынок работает", - добавил Королев. В феврале ФАС и Минэнерго России утвердили норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от обязательных нормативов. Первые 4 тысячи тонн бензина и 792 тонны сжиженных углеводородных газов (СУГов) уже были реализованы в первой половине марта, сообщала служба.

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