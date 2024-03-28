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ФАС раскрыла, при каком условии поддержит приоритет госзакупок на бирже - 28.03.2024, ПРАЙМ
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ФАС раскрыла, при каком условии поддержит приоритет госзакупок на бирже
ФАС раскрыла, при каком условии поддержит приоритет госзакупок на бирже - 28.03.2024, ПРАЙМ
ФАС раскрыла, при каком условии поддержит приоритет госзакупок на бирже
ФАС РФ поддержит обязательство госкомпаний при закупке приоритетно участвовать в торгах на сырьевой бирже, если потребитель госсектора при этом получит товары... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:11+0300
2024-03-28T16:11+0300
энергетика
фас рф
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. ФАС РФ поддержит обязательство госкомпаний при закупке приоритетно участвовать в торгах на сырьевой бирже, если потребитель госсектора при этом получит товары по более низким ценам, чем это было бы при закупках по другим каналам, заявил замглавы ФАС Виталий Королев. "Необходимо взвесить текущее нормативно-правовое регулирование и принять взвешенное решение, чтобы это было на пользу. Польза должна быть только в том, что получит потребитель госсектора по более низким ценам соответствующие товары. Если обеспечить безусловно такой результат, мы, конечно, поддержим", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок". Ранее, в ходе сессии форума, замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников заявил, что Минэнерго предлагает обязать госкомпании преимущественно участвовать в торгах на сырьевой бирже при закупках.
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фас рф, госзакупки
Энергетика, ФАС РФ, госзакупки
16:11 28.03.2024
 
ФАС раскрыла, при каком условии поддержит приоритет госзакупок на бирже

ФАС поддержит приоритет госзакупок на сырьевой бирже при более низких ценах

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. ФАС РФ поддержит обязательство госкомпаний при закупке приоритетно участвовать в торгах на сырьевой бирже, если потребитель госсектора при этом получит товары по более низким ценам, чем это было бы при закупках по другим каналам, заявил замглавы ФАС Виталий Королев.
"Необходимо взвесить текущее нормативно-правовое регулирование и принять взвешенное решение, чтобы это было на пользу. Польза должна быть только в том, что получит потребитель госсектора по более низким ценам соответствующие товары. Если обеспечить безусловно такой результат, мы, конечно, поддержим", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок".
Ранее, в ходе сессии форума, замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников заявил, что Минэнерго предлагает обязать госкомпании преимущественно участвовать в торгах на сырьевой бирже при закупках.
 
ЭнергетикаФАС РФгосзакупки
 
 
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