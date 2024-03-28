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ФАС раскрыла, при каком условии поддержит приоритет госзакупок на бирже

ФАС раскрыла, при каком условии поддержит приоритет госзакупок на бирже - 28.03.2024, ПРАЙМ

ФАС раскрыла, при каком условии поддержит приоритет госзакупок на бирже

ФАС РФ поддержит обязательство госкомпаний при закупке приоритетно участвовать в торгах на сырьевой бирже, если потребитель госсектора при этом получит товары... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T16:11+0300

2024-03-28T16:11+0300

2024-03-28T16:11+0300

энергетика

фас рф

госзакупки

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. ФАС РФ поддержит обязательство госкомпаний при закупке приоритетно участвовать в торгах на сырьевой бирже, если потребитель госсектора при этом получит товары по более низким ценам, чем это было бы при закупках по другим каналам, заявил замглавы ФАС Виталий Королев. "Необходимо взвесить текущее нормативно-правовое регулирование и принять взвешенное решение, чтобы это было на пользу. Польза должна быть только в том, что получит потребитель госсектора по более низким ценам соответствующие товары. Если обеспечить безусловно такой результат, мы, конечно, поддержим", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Биржевой товарный рынок". Ранее, в ходе сессии форума, замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников заявил, что Минэнерго предлагает обязать госкомпании преимущественно участвовать в торгах на сырьевой бирже при закупках.

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фас рф, госзакупки