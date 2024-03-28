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JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США - 28.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240328/finance-846810606.html
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США - 28.03.2024, ПРАЙМ
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США
В JPMorgan предупредили, что американские акции настолько перекуплены, что могут рухнуть в любой момент, передает издание Bloomberg. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:30+0300
2024-03-28T12:30+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В JPMorgan предупредили, что американские акции настолько перекуплены, что могут рухнуть в любой момент, передает издание Bloomberg.Согласно агентству, аналитики предсказывают, что к концу года индекс S&amp;P 500 упадет почти на 20 процентов. Они также отмечают, что концентрация инвесторов в наиболее успешных акциях повышает риск рыночной коррекции."Это может произойти как гром среди ясного неба. Подобное уже случалось в прошлом, у нас были внезапные сбои. Один крупный фонд начинает сокращать некоторые позиции, второй фонд узнает об этом и пытается перепозиционироваться, третий фонд практически застигнут врасплох, и вы видите все большее падение", — заявил главный глобальный стратег JPMorgan Chase Co. Дубравко Лакос-Буйас.Ко всему прочему многие позитивные факторы уже учтены в ценах, начиная с доходов и ожиданий ФРС и заканчивая возможной победой бывшего президента Дональда Трампа на выборах, что несет позитивный эффект. Тем не менее, стимулы для роста ограничены, рынок все больше подвержен риску, заметил он.В то же время, фондовый рынок США продолжает расти благодаря высоким корпоративным доходам, оптимизму в отношении искусственного интеллекта и укреплению экономики США, заключили в агентстве.
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сша, новости
Экономика, США, Новости
12:30 28.03.2024
 
JPMorgan предупредил об угрозе внезапного обвала рынка акций США

Bloomberg: JPMorgan предупредил о возможном обвале рынка акций США в любой момент

© CC BY 2.0 / Billie Grace WardАмериканские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже
Американские флаги на здании нью-йоркской фондовой бирже - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© CC BY 2.0 / Billie Grace Ward
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. В JPMorgan предупредили, что американские акции настолько перекуплены, что могут рухнуть в любой момент, передает издание Bloomberg.
Согласно агентству, аналитики предсказывают, что к концу года индекс S&P 500 упадет почти на 20 процентов. Они также отмечают, что концентрация инвесторов в наиболее успешных акциях повышает риск рыночной коррекции.
"Это может произойти как гром среди ясного неба. Подобное уже случалось в прошлом, у нас были внезапные сбои. Один крупный фонд начинает сокращать некоторые позиции, второй фонд узнает об этом и пытается перепозиционироваться, третий фонд практически застигнут врасплох, и вы видите все большее падение", — заявил главный глобальный стратег JPMorgan Chase Co. Дубравко Лакос-Буйас.
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Ко всему прочему многие позитивные факторы уже учтены в ценах, начиная с доходов и ожиданий ФРС и заканчивая возможной победой бывшего президента Дональда Трампа на выборах, что несет позитивный эффект. Тем не менее, стимулы для роста ограничены, рынок все больше подвержен риску, заметил он.
В то же время, фондовый рынок США продолжает расти благодаря высоким корпоративным доходам, оптимизму в отношении искусственного интеллекта и укреплению экономики США, заключили в агентстве.
 
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