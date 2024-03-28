Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Банкир из Ростова украл 29 миллионов рублей у пенсионерки - 28.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20240328/finance-846811348.html
Банкир из Ростова украл 29 миллионов рублей у пенсионерки
Банкир из Ростова украл 29 миллионов рублей у пенсионерки - 28.03.2024, ПРАЙМ
Банкир из Ростова украл 29 миллионов рублей у пенсионерки
Сотрудник банка в Ростове-на-Дону похитил 29 миллионов рублей у 69-летней женщины, которая попросила его помочь ей с банковскими операциями, так как сама не... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:44+0300
2024-03-28T12:44+0300
мошенничество
россия
деньги
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75801/36/758013614_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_a459dea99a4935e46ad4e1eafc097875.jpg
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудник банка в Ростове-на-Дону похитил 29 миллионов рублей у 69-летней женщины, которая попросила его помочь ей с банковскими операциями, так как сама не умела пользоваться приложениями, сообщила пресс-служба областного главка МВД.Отмечается, что 69-летняя жительница Ростова-на-Дону была постоянной клиенткой одной из банковских организаций. Так, 32-летний специалист организации, помогавший женщине с банковским приложением, решил "обогатиться". Он дождался, пока ростовчанка уедет из страны, и снял все средства с ее счетов."Подозреваемый подготовил необходимые документы, выпустил банковскую карту на имя женщины, используя ее реквизиты. Далее он перевел со счетов жертвы около 29 миллионов рублей и подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций", - рассказали в пресс-службе.Когда женщина вернулась и захотела снять деньги, она обнаружила, что ее счета пусты.Полиция установила, что подозреваемый потратил похищенные деньги на отдых за границей и личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, и рассматривается вопрос о применении меры пресечения.
https://1prime.ru/20240310/moshenniki-846074817.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75801/36/758013614_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_f3d028dcdcab79e21444c54959d01c4f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, деньги, новости
Мошенничество, РОССИЯ, деньги, Новости
12:44 28.03.2024
 
Банкир из Ростова украл 29 миллионов рублей у пенсионерки

Банкир из Ростова украл 29 млн руб у доверчивой пенсионерки, не дружившей со смартфоном

Полицейские предотвратили хищение свыше 11 млн руб с 220 банковских карт в Москве
Полицейские предотвратили хищение свыше 11 млн руб с 220 банковских карт в Москве
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудник банка в Ростове-на-Дону похитил 29 миллионов рублей у 69-летней женщины, которая попросила его помочь ей с банковскими операциями, так как сама не умела пользоваться приложениями, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Отмечается, что 69-летняя жительница Ростова-на-Дону была постоянной клиенткой одной из банковских организаций. Так, 32-летний специалист организации, помогавший женщине с банковским приложением, решил "обогатиться". Он дождался, пока ростовчанка уедет из страны, и снял все средства с ее счетов.
"Подозреваемый подготовил необходимые документы, выпустил банковскую карту на имя женщины, используя ее реквизиты. Далее он перевел со счетов жертвы около 29 миллионов рублей и подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций", - рассказали в пресс-службе.
Samsung Galaxy S24 - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2024
Антивирус не поможет: чем опасен новый способ кражи через экран смартфона
10 марта, 02:02
Когда женщина вернулась и захотела снять деньги, она обнаружила, что ее счета пусты.
Полиция установила, что подозреваемый потратил похищенные деньги на отдых за границей и личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, и рассматривается вопрос о применении меры пресечения.
 
МошенничествоРОССИЯденьгиНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала