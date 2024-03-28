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Банкир из Ростова украл 29 миллионов рублей у пенсионерки
Банкир из Ростова украл 29 миллионов рублей у пенсионерки - 28.03.2024, ПРАЙМ
Банкир из Ростова украл 29 миллионов рублей у пенсионерки
Сотрудник банка в Ростове-на-Дону похитил 29 миллионов рублей у 69-летней женщины, которая попросила его помочь ей с банковскими операциями, так как сама не... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T12:44+0300
2024-03-28T12:44+0300
2024-03-28T12:44+0300
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудник банка в Ростове-на-Дону похитил 29 миллионов рублей у 69-летней женщины, которая попросила его помочь ей с банковскими операциями, так как сама не умела пользоваться приложениями, сообщила пресс-служба областного главка МВД.Отмечается, что 69-летняя жительница Ростова-на-Дону была постоянной клиенткой одной из банковских организаций. Так, 32-летний специалист организации, помогавший женщине с банковским приложением, решил "обогатиться". Он дождался, пока ростовчанка уедет из страны, и снял все средства с ее счетов."Подозреваемый подготовил необходимые документы, выпустил банковскую карту на имя женщины, используя ее реквизиты. Далее он перевел со счетов жертвы около 29 миллионов рублей и подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций", - рассказали в пресс-службе.Когда женщина вернулась и захотела снять деньги, она обнаружила, что ее счета пусты.Полиция установила, что подозреваемый потратил похищенные деньги на отдых за границей и личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, и рассматривается вопрос о применении меры пресечения.
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россия, деньги, новости
Мошенничество, РОССИЯ, деньги, Новости
Банкир из Ростова украл 29 миллионов рублей у пенсионерки
Банкир из Ростова украл 29 млн руб у доверчивой пенсионерки, не дружившей со смартфоном
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Сотрудник банка в Ростове-на-Дону похитил 29 миллионов рублей у 69-летней женщины, которая попросила его помочь ей с банковскими операциями, так как сама не умела пользоваться приложениями, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Отмечается, что 69-летняя жительница Ростова-на-Дону была постоянной клиенткой одной из банковских организаций. Так, 32-летний специалист организации, помогавший женщине с банковским приложением, решил "обогатиться". Он дождался, пока ростовчанка уедет из страны, и снял все средства с ее счетов.
"Подозреваемый подготовил необходимые документы, выпустил банковскую карту на имя женщины, используя ее реквизиты. Далее он перевел со счетов жертвы около 29 миллионов рублей и подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций", - рассказали в пресс-службе.
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Когда женщина вернулась и захотела снять деньги, она обнаружила, что ее счета пусты.
Полиция установила, что подозреваемый потратил похищенные деньги на отдых за границей и личные нужды. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, и рассматривается вопрос о применении меры пресечения.