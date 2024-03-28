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В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США

В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США - 28.03.2024, ПРАЙМ

В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США

Оборонное соглашение с США (DCA), подписанное в декабре, ограничит суверенитет страны, говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии. | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T18:48+0300

2024-03-28T18:48+0300

2024-03-28T18:48+0300

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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Оборонное соглашение с США (DCA), подписанное в декабре, ограничит суверенитет страны, говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии. "Рабочая группа пришла к выводу, что DCA ограничит суверенитет Финляндии, поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов", — сказано на сайте финского МИД. В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области обороны (DCA), Финляндия предоставит США доступ к 15 военным базам. Оно также предусматривает предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют. Также соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии, возможные американские войска будут находиться в стране на ротационной основе.

https://1prime.ru/20240322/nato-846576884.html

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финляндия, сша, соглашение, оборона, нато