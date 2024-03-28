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В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США
В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США - 28.03.2024, ПРАЙМ
В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США
Оборонное соглашение с США (DCA), подписанное в декабре, ограничит суверенитет страны, говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T18:48+0300
2024-03-28T18:48+0300
2024-03-28T18:48+0300
политика
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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Оборонное соглашение с США (DCA), подписанное в декабре, ограничит суверенитет страны, говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии. "Рабочая группа пришла к выводу, что DCA ограничит суверенитет Финляндии, поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов", — сказано на сайте финского МИД. В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области обороны (DCA), Финляндия предоставит США доступ к 15 военным базам. Оно также предусматривает предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют. Также соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии, возможные американские войска будут находиться в стране на ротационной основе.
https://1prime.ru/20240322/nato-846576884.html
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финляндия, сша, соглашение, оборона, нато
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, США, соглашение, оборона, НАТО
В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США
МИД: оборонное соглашение с США ограничит суверенитет Финляндии
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ.
Оборонное соглашение с США (DCA), подписанное в декабре, ограничит суверенитет страны, говорится в сообщении
на сайте МИД Финляндии.
"Рабочая группа пришла к выводу, что DCA ограничит суверенитет Финляндии, поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов", — сказано на сайте финского МИД.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области обороны (DCA), Финляндия предоставит США доступ к 15 военным базам. Оно также предусматривает предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют.
Президент Финляндии утвердил соглашение о статусе сил НАТО
Также соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии, возможные американские войска будут находиться в стране на ротационной основе.