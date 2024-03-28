Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США - 28.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240328/finlyandiya-846828025.html
В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США
В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США - 28.03.2024, ПРАЙМ
В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США
Оборонное соглашение с США (DCA), подписанное в декабре, ограничит суверенитет страны, говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии. | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T18:48+0300
2024-03-28T18:48+0300
политика
финляндия
сша
соглашение
оборона
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Оборонное соглашение с США (DCA), подписанное в декабре, ограничит суверенитет страны, говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии. "Рабочая группа пришла к выводу, что DCA ограничит суверенитет Финляндии, поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов", — сказано на сайте финского МИД. В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области обороны (DCA), Финляндия предоставит США доступ к 15 военным базам. Оно также предусматривает предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют. Также соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии, возможные американские войска будут находиться в стране на ротационной основе.
https://1prime.ru/20240322/nato-846576884.html
финляндия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финляндия, сша, соглашение, оборона, нато
Политика, ФИНЛЯНДИЯ, США, соглашение, оборона, НАТО
18:48 28.03.2024
 
В Финляндии высказались о последствиях оборонного соглашения с США

МИД: оборонное соглашение с США ограничит суверенитет Финляндии

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Оборонное соглашение с США (DCA), подписанное в декабре, ограничит суверенитет страны, говорится в сообщении на сайте МИД Финляндии.
"Рабочая группа пришла к выводу, что DCA ограничит суверенитет Финляндии, поэтому для принятия парламентом решения об одобрении соглашения потребуется большинство в две трети голосов", — сказано на сайте финского МИД.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области обороны (DCA), Финляндия предоставит США доступ к 15 военным базам. Оно также предусматривает предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют.
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Президент Финляндии утвердил соглашение о статусе сил НАТО
22 марта, 13:30
Также соглашение не подразумевает постоянного присутствия США в Финляндии, возможные американские войска будут находиться в стране на ротационной основе.
 
ПолитикаФИНЛЯНДИЯСШАсоглашениеоборонаНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала