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Ле Пен обвинила власти в намерении "обчистить карманы" французов

Ле Пен обвинила власти в намерении "обчистить карманы" французов - 28.03.2024, ПРАЙМ

Ле Пен обвинила власти в намерении "обчистить карманы" французов

Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство в желании "обчистить карманы" французов для | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T10:30+0300

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ПАРИЖ, 28 мар – ПРАЙМ. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство в желании "обчистить карманы" французов для сокращения дефицита бюджета из-за неспособности властей справиться с этой проблемой самостоятельно. Об этом политик написала в социальной сети Х."Реформа соцобеспечения безработных является мошенничеством, имеющим одну единственную цель, - обчистить карманы французов, чтобы спасти государственные счета, которые находятся в дефиците из-за некомпетентности правительства", - сообщила она.Зачявление Ле Пен было сделано после объявления премьер-министра Габриэля Атталь о реформе социального обеспечения для безработных.Одним из предполагаемых изменений является сокращение периода получения пособия по безработице с полутора лет до "не менее 12 месяцев". Это объявление было сделано в контексте роста дефицита бюджета страны, который превысит 5,5 процента ВВП в 2023 году.Ле Пен утверждает, что система социального обеспечения безработных уже хорошо работает и новая реформа не требуется. В то же время, Атталь заявил, что цель реформы - "стимулировать" французов вернуться к работе.Ранее было объявлено о намерении правительства сократить бюджетные расходы на 20 миллиардов евро для реализации плана по сокращению дефицита бюджета до трех процентов ВВП к 2027 году.

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франция, марин ле пен, новости