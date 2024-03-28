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Ле Пен обвинила власти в намерении "обчистить карманы" французов
Ле Пен обвинила власти в намерении "обчистить карманы" французов - 28.03.2024, ПРАЙМ
Ле Пен обвинила власти в намерении "обчистить карманы" французов
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство в желании "обчистить карманы" французов для | 28.03.2024, ПРАЙМ
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ПАРИЖ, 28 мар – ПРАЙМ. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство в желании "обчистить карманы" французов для сокращения дефицита бюджета из-за неспособности властей справиться с этой проблемой самостоятельно. Об этом политик написала в социальной сети Х."Реформа соцобеспечения безработных является мошенничеством, имеющим одну единственную цель, - обчистить карманы французов, чтобы спасти государственные счета, которые находятся в дефиците из-за некомпетентности правительства", - сообщила она.Зачявление Ле Пен было сделано после объявления премьер-министра Габриэля Атталь о реформе социального обеспечения для безработных.Одним из предполагаемых изменений является сокращение периода получения пособия по безработице с полутора лет до "не менее 12 месяцев". Это объявление было сделано в контексте роста дефицита бюджета страны, который превысит 5,5 процента ВВП в 2023 году.Ле Пен утверждает, что система социального обеспечения безработных уже хорошо работает и новая реформа не требуется. В то же время, Атталь заявил, что цель реформы - "стимулировать" французов вернуться к работе.Ранее было объявлено о намерении правительства сократить бюджетные расходы на 20 миллиардов евро для реализации плана по сокращению дефицита бюджета до трех процентов ВВП к 2027 году.
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Экономика, ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, Новости
Ле Пен обвинила власти в намерении "обчистить карманы" французов
Ле Пен обвинила власти в "обчистке" французов из-за некомпетентности в бюджетных делах
ПАРИЖ, 28 мар – ПРАЙМ.
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила правительство в желании "обчистить карманы" французов для сокращения дефицита бюджета из-за неспособности властей справиться с этой проблемой самостоятельно. Об этом политик написала
в социальной сети Х.
"Реформа соцобеспечения безработных является мошенничеством, имеющим одну единственную цель, - обчистить карманы французов, чтобы спасти государственные счета, которые находятся в дефиците из-за некомпетентности правительства", - сообщила она.
Зачявление Ле Пен было сделано после объявления премьер-министра Габриэля Атталь о реформе социального обеспечения для безработных.Одним из предполагаемых изменений является сокращение периода получения пособия по безработице с полутора лет до "не менее 12 месяцев". Это объявление было сделано в контексте роста дефицита бюджета страны, который превысит 5,5 процента ВВП в 2023 году.
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Ле Пен утверждает, что система социального обеспечения безработных уже хорошо работает и новая реформа не требуется. В то же время, Атталь заявил, что цель реформы - "стимулировать" французов вернуться к работе.
Ранее было объявлено о намерении правительства сократить бюджетные расходы на 20 миллиардов евро для реализации плана по сокращению дефицита бюджета до трех процентов ВВП к 2027 году.