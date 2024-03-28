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Во Франции назвали фейковым сайт по набору военных для отправки на Украину - 28.03.2024, ПРАЙМ
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Во Франции назвали фейковым сайт по набору военных для отправки на Украину
Во Франции назвали фейковым сайт по набору военных для отправки на Украину - 28.03.2024, ПРАЙМ
Во Франции назвали фейковым сайт по набору военных для отправки на Украину
Министерство обороны Франции опровергло информацию о наборе военнослужащих для отправки на Украину через сайт "sengager-ukraine.fr". В социальной сети Х... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T16:41+0300
2024-03-28T17:02+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Франции опровергло информацию о наборе военнослужащих для отправки на Украину через сайт "sengager-ukraine.fr". В социальной сети Х ведомство сообщило, что сайт является фейковым."URL сайта "s'engager en Ukraine" (стать добровольцем на Украине - ред.), на котором используется графический дизайн правительственных сайтов, сейчас распространяется в соцсети X. Это ложный сайт правительства, распространяемый вредоносными аккаунтами в социальных сетях в рамках кампании по дезинформации", - сказано в сообщении министерства.Согласно информации сайти AFP, французские власти отключили сайт и на данный момент он недоступен.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса пока не достигли. Его высказывания вызвали критику со стороны Германии, политических сил во Франции и ряда партнеров по НАТО.Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт без консультации с парламентом. В Кремле отметили, что заметили слова Макрона о возможной отправке военных на Украину, и что позиция Франции по стратегическому поражению России на Украине хорошо известна Москве.
https://1prime.ru/20240328/sweden-846808126.html
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франция, украина, новости
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, Новости
16:41 28.03.2024 (обновлено: 17:02 28.03.2024)
 
Во Франции назвали фейковым сайт по набору военных для отправки на Украину

Минобороны Франции назвало фейковым сайт по набору военных для отправки на Украину

© fotolia.com / Tatjana Brila%Флаг Франции
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2024
© fotolia.com / Tatjana Brila
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Франции опровергло информацию о наборе военнослужащих для отправки на Украину через сайт "sengager-ukraine.fr". В социальной сети Х ведомство сообщило, что сайт является фейковым.
"URL сайта "s'engager en Ukraine" (стать добровольцем на Украине - ред.), на котором используется графический дизайн правительственных сайтов, сейчас распространяется в соцсети X. Это ложный сайт правительства, распространяемый вредоносными аккаунтами в социальных сетях в рамках кампании по дезинформации", - сказано в сообщении министерства.
Согласно информации сайти AFP, французские власти отключили сайт и на данный момент он недоступен.
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11:38
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные лидеры обсуждали возможность отправки войск на Украину, но консенсуса пока не достигли. Его высказывания вызвали критику со стороны Германии, политических сил во Франции и ряда партнеров по НАТО.
Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт без консультации с парламентом. В Кремле отметили, что заметили слова Макрона о возможной отправке военных на Украину, и что позиция Франции по стратегическому поражению России на Украине хорошо известна Москве.
 
Спецоперация на УкраинеФРАНЦИЯУКРАИНАНовости
 
 
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