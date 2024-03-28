https://1prime.ru/20240328/gaz-846815420.html

В ГД раскрыли, сможет ли РФ перейти к конкурентному формированию цен на газ

В ГД раскрыли, сможет ли РФ перейти к конкурентному формированию цен на газ - 28.03.2024, ПРАЙМ

В ГД раскрыли, сможет ли РФ перейти к конкурентному формированию цен на газ

Россия вряд ли когда-нибудь сможет перейти к абсолютному конкурентному формированию цен на газ, для этого нет экономических и инфраструктурных условий,... | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T14:42+0300

2024-03-28T14:42+0300

2024-03-28T14:42+0300

энергетика

газ

ценообразование

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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия вряд ли когда-нибудь сможет перейти к абсолютному конкурентному формированию цен на газ, для этого нет экономических и инфраструктурных условий, регулирование цен останется по крайней мере в сфере ЖКХ, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. "Я считаю, что с учетом специфики и энергобаланса, и добычи газа в одном районе, специфики ограничения конкуренции между производителями у потребителя мы можем говорить только о более конкурентном ценообразовании этого энергоресурса по отношению к другим топливам, между собой, и не более того", - сказал он в ходе форума "Биржевой товарный рынок". "То есть думать, что у нас возможно абсолютно конкурентное ценообразование на газ - это неправильно. Потому что у нас для этого нет условий - ни инфраструктурных, ни экономических. Поэтому мы долго будем жить в этой модели для населения, комбыта (ЖКХ - ред.) однозначно, потому что там цены регулируются", - добавил Завальный. Он отметил, что также продолжит регулироваться цена газа для электроэнергетики, поскольку она значительно влияет на итоговую стоимость для населения. "Просто побоимся от этого отказаться", - подчеркнул депутат. При этом, по его словам, для других потребителей конкурентное ценообразование может быть эффективным, заключил Завальный.

https://1prime.ru/20240327/dobycha-gaza-846790993.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, ценообразование