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В ГД раскрыли, сможет ли РФ перейти к конкурентному формированию цен на газ
В ГД раскрыли, сможет ли РФ перейти к конкурентному формированию цен на газ - 28.03.2024, ПРАЙМ
В ГД раскрыли, сможет ли РФ перейти к конкурентному формированию цен на газ
Россия вряд ли когда-нибудь сможет перейти к абсолютному конкурентному формированию цен на газ, для этого нет экономических и инфраструктурных условий,... | 28.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-28T14:42+0300
2024-03-28T14:42+0300
2024-03-28T14:42+0300
энергетика
газ
ценообразование
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МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия вряд ли когда-нибудь сможет перейти к абсолютному конкурентному формированию цен на газ, для этого нет экономических и инфраструктурных условий, регулирование цен останется по крайней мере в сфере ЖКХ, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. "Я считаю, что с учетом специфики и энергобаланса, и добычи газа в одном районе, специфики ограничения конкуренции между производителями у потребителя мы можем говорить только о более конкурентном ценообразовании этого энергоресурса по отношению к другим топливам, между собой, и не более того", - сказал он в ходе форума "Биржевой товарный рынок". "То есть думать, что у нас возможно абсолютно конкурентное ценообразование на газ - это неправильно. Потому что у нас для этого нет условий - ни инфраструктурных, ни экономических. Поэтому мы долго будем жить в этой модели для населения, комбыта (ЖКХ - ред.) однозначно, потому что там цены регулируются", - добавил Завальный. Он отметил, что также продолжит регулироваться цена газа для электроэнергетики, поскольку она значительно влияет на итоговую стоимость для населения. "Просто побоимся от этого отказаться", - подчеркнул депутат. При этом, по его словам, для других потребителей конкурентное ценообразование может быть эффективным, заключил Завальный.
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газ, ценообразование
Энергетика, Газ, ценообразование
В ГД раскрыли, сможет ли РФ перейти к конкурентному формированию цен на газ
Завальный: Россия вряд ли сможет целиком перейти к конкурентному формированию цен на газ
МОСКВА, 28 мар - ПРАЙМ. Россия вряд ли когда-нибудь сможет перейти к абсолютному конкурентному формированию цен на газ, для этого нет экономических и инфраструктурных условий, регулирование цен останется по крайней мере в сфере ЖКХ, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
"Я считаю, что с учетом специфики и энергобаланса, и добычи газа в одном районе, специфики ограничения конкуренции между производителями у потребителя мы можем говорить только о более конкурентном ценообразовании этого энергоресурса по отношению к другим топливам, между собой, и не более того", - сказал он в ходе форума "Биржевой товарный рынок".
Добыча газа в России в январе-феврале выросла на 11,3 процента
"То есть думать, что у нас возможно абсолютно конкурентное ценообразование на газ - это неправильно. Потому что у нас для этого нет условий - ни инфраструктурных, ни экономических. Поэтому мы долго будем жить в этой модели для населения, комбыта (ЖКХ - ред.) однозначно, потому что там цены регулируются", - добавил Завальный.
Он отметил, что также продолжит регулироваться цена газа для электроэнергетики, поскольку она значительно влияет на итоговую стоимость для населения. "Просто побоимся от этого отказаться", - подчеркнул депутат.
При этом, по его словам, для других потребителей конкурентное ценообразование может быть эффективным, заключил Завальный.