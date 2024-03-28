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"Дочка" Google требует в суде три миллиарда рублей от российского MGCom

"Дочка" Google требует в суде три миллиарда рублей от российского MGCom - 28.03.2024, ПРАЙМ

"Дочка" Google требует в суде три миллиарда рублей от российского MGCom

Признанное банкротом ООО "Гугл", российское подразделение Google, просит арбитражный суд Москвы взыскать более 3 миллиардов рублей со столичного ООО "Эмджиком", | 28.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-28T14:57+0300

2024-03-28T14:57+0300

2024-03-28T14:58+0300

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МОСКВА, 28 мар – ПРАЙМ. Признанное банкротом ООО "Гугл", российское подразделение Google, просит арбитражный суд Москвы взыскать более 3 миллиардов рублей со столичного ООО "Эмджиком", владеющего крупным рекламным агентством MGCom, следует из опубликованного определения суда. Основания исковых требований пока не указаны. Исковое заявление поступило в суд 14 марта, оно оставлено без движения из-за неуплаты госпошлины. При этом суд отклонил ходатайство конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского об отсрочке уплаты пошлины. "То обстоятельство, что ООО "Гугл" находится в процедуре банкротства, само по себе о тяжелом финансовом положении истца не свидетельствует и не исключает поступление денежных средств на расчетные счета должника", - указал суд. Он отметил, что такими доказательствами являются справки из налогового органа и банков о состоянии счетов должника. В случае устранения процессуального нарушения до 22 апреля иск будет принят к рассмотрению. В последнее время "Гугл" подал несколько исков о взыскании денежных средств. Так, 26 марта московский арбитражный суд зарегистрировал его иски к ООО "Адвентум Консалтинг" на сумму более 144 миллионов рублей и к ООО "Р-Брокер" на сумму около 111 миллионов рублей. Основания требований пока не приводятся. MGCom – digital-агентство полного цикла, которое помогает крупному и среднему бизнесу, сообщает сайт компании. Среди ее клиентов указаны "М.Видео-Эльдорадо", Райффайзенбанк, Альфа-банк, Hoff, ВТБ, "Донстрой", Росбанк, "Рив Гош" и другие. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" ввел в ноябре 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании. На момент первого собрания кредиторов в августе 2023 года в реестр "дочки" Google были включены требования сумму около 20,2 миллиарда рублей, из них около 19,6 миллиарда – требования ФНС.

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